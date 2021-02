Stát by mohl firmám formou odpočtu přispět na test 80 korun

Praha - Firmy by si mohly při testování zaměstnanců odečíst z odvodů na zdravotní pojištění 80 korun za jeden antigenní test. Počítá s tím návrh ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO), který dnes předloží vládě. Měsíčně by stát takto proplatil čtyři testy na osobu. Havlíček předpokládá měsíční náklady asi 600 milionů korun. Vyplývá to z návrhu, který má ČTK k dispozici.

"V návaznosti na současný vývoj pandemie covid-19 je nutné mimo již existující systém testování antigenními testy zavést možnost samotestování s finanční podporou ve firmách a u OSVČ," uvedl ministr.

V Česku je podle něj v neveřejné sféře včetně osob samostatně výdělečně činných v současné době asi 1,2 milionu subjektů, ve kterých pracuje asi 4,14 milionu lidí. Jako nejvhodnější cestu, jak je motivovat k samotestování, Havlíček vidí finanční odpočet od stávajících odvodů. "Proto je navrhována novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kde se navrhuje možnost odpočtů za testování antigenními testy ve firmách a OSVČ," uvedl.

Hospodářská komora, která větší motivaci firem k testování vítá, v úterý upozornila, že snížení odvodů ze zdravotního pojištění by prohloubilo deficit veřejného zdravotního pojištění.

"Odpočet na základě zjištěných cen antigenních testů na trhu je navrhován ve výši 80 korun za jeden test. Maximálně by šly odečíst čtyři testy za osobu a měsíc," uvádí materiál. Ministr odhaduje, že by se testování mohlo týkat asi 1,88 milionu lidí, měsíčně by tak mohlo být provedeno asi 7,5 milionu testů, což by vyšlo stát na odpočtech asi na 600 milionů korun. Protože je platnost novely zákona navrhována do konce letošního roku, roční náklady Havlíček vyčíslil na šest miliard.

Podle Havlíčka je podmínkou dostatečný počet antigenních testů pro samotestování. "Ministerstvo zdravotnictví v současné době pracuje na udělení výjimek pro výrobce a dodavatele testů, kteří mají výrobky certifikovány pro profesionální použití, tedy za asistence zdravotníka, nikoliv pro samotestování," uvádí materiál. Podle průzkumu trhu 11 firem již o výjimku požádalo, dalších 18 firem ministerstvo informovalo, jak si mohou žádost podat.

"Samotestování zajistí vyšší míru prevence, která by se měla projevit v omezení pandemie covid-19, a rovněž by mělo přispět ke snížení výdajů na úhradu zdravotní péče poskytnuté pro léčbu onemocnění covid-19," zdůvodnil svůj návrh Havlíček.

Pro masivní testování ve firmách se vyslovuje opozice, požadují ho například Piráti a Starostové a nezávislí. Opatření by podle nich mohlo být jedním z řešení nelepšící se pandemické situace. Posílení testování opakovaně požadovali také zaměstnavatelé.