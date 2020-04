Stát by měl podle Senátu ručit za většinu dlužného nájemného

Praha - Stát by měl podle Senátu ručit za čtyři pětiny nájemného v bytech, které by lidé dlužili kvůli nedostatku příjmů v důsledku epidemie koronaviru. Senát o tom dnes rozhodl navzdory nesouhlasu ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO). Zákon o možnosti odkladu nájemného v bytech tak bude muset znovu posoudit Sněmovna.

Zákon má zaručit, že nájemníci bez příjmů nebudou moci dostat výpověď z bytu kvůli tomu, že jako nezaměstnaní bez příjmů nebudou schopni nejdéle do konce července platit nájemné. Dlužné za nájemné ale budou muset splatit do konce letošního roku.

Senátoři namítali, že pronajímatelé nemají zákonem zaručeno, že dlužné nájemné jim bude zaplaceno. Dostálová odmítla uzákonit státní záruky kvůli tomu, že by se nájemci a pronajímatelé mohli dohodnout a nechat 80 procent nájemného zaplatit stát.

Zákon odolal návrhu na zamítnutí, neboť je podle senátora Zdeňka Hraby (STAN) protiústavní. Norma podle senátora umožňuje pronajímateli kdykoli zažalovat nájemce o dlužné nájemné nebo mu dát výpověď z bytu z jiných důvodů. Vláda by podle senátora měla raději zavést operační program pro čerpání bezúročných úvěrů pro nájemce bez příjmů.

Splátky nájemného bude možné podle ministryně odsunout v případě, že nájemník doloží, že nemůže platit v důsledku snížení svých příjmů kvůli epidemii koronaviru. Sněmovna na návrh komunisty Leo Luzara rozhodla o tom, že nájemník bude muset předložit potvrzení od úřadu práce. Náležitosti potvrzení má stanovit metodický pokyn. Horní komora na popud senátora Petera Koliby (za ANO) chce, aby potvrzení vystavoval zaměstnavatel nebo příslušný orgán státní správy.

Dostálová uvedla, že zákon neznamená legalizaci neplacení nájemného, ale má ochránit nejohroženější vrstvy. "V žádném případě se nejedná o signál, že není třeba za užívání bytu platit nájemné. Nemáme zatím z praxe signály, že by návrh mohl být podnětem k jakémukoli zneužívání," uvedla.

Snahou vlády bylo podle ministryně také minimalizovat dopady na pronajímatele. Nájemníci proto nebudou zproštěni povinnosti hradit služby spojené s bydlením. Občanské sdružení majitelů domů v ČR pokládá zákon za přenesení odpovědnosti státu na vlastníky nemovitostí. Zákon je podle sdružení zásahem do soukromého vlastnictví, který je na hraně ústavnosti.

Zákon zároveň odkládá splátku půjčky od Státního fondu rozvoje bydlení. Lidé, kteří žádali v rámci bydlení pro mladé, bytová družstva nebo společenství vlastníků jednotek, budou moci požádat o odložení splácení úvěrů, a to až do 30. listopadu. Odložena by byla jak splátka jistiny, tak i příslušenství k úvěru. Příjemců úvěru je podle ministryně 20.000.