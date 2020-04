Stát by měl podle majitelů bytů postiženým krizí poskytnout příspěvek

Praha - Stát by měl lidem, kteří kvůli koronavirové krizi nemohou platit nájem, poskytnout příspěvek na bydlení. Vládní návrh na odložení splátek nájmu povede ke zneužívání. V otevřeném dopise vládě, který má ČTK k dispozici, to uvedli zástupci šesti firem, které vlastní bytové domy. Podle nich dostatečnou ochranu poskytuje občanský zákoník. Lhůtu pro odklad nájmů chtějí zkrátit o polovinu na tři měsíce.

Minulý týden schválila vláda návrh zákona, podle kterého nesmí nájemník dostat výpověď z bytu, pokud není kvůli epidemii koronaviru schopen platit nájemné. Dluh z nájemného bude moci splatit do konce května 2021. Sněmovna by se měla zákonem zabývat ve středu ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze.

"Předně chceme říct, že naším společným zájmem je, aby naši nájemníci přečkali toto období s co možná nejmenší újmou a jsme připraveni jim být podporou. Nikdo nic nezíská, když by se v důsledku této nastupující recese od nás odstěhovali. Jsme přesvědčení, že již stávající občanský zákoník poskytuje nájemci dostatečnou ochranu, a to tím, že při nezaplacení nájmu musí pronajímatel poskytnout přiměřenou lhůtu k nápravě," uvádí se v dopise. Navíc, i když je výpověď podána, faktické vystěhování podle majitelů přichází nejdříve za šest až 12 měsíců.

"Proto jsme přesvědčeni, že tímto legislativním návrhem dochází zejména k vytváření falešných očekávání, k pravděpodobnému zneužívání chronickými neplatiči a zejména k neúměrnému zásahu do vlastnického práva garantovaného Listinou základních práv a svobod," píšou dále majitelé.

Za daleko účinnější považují, aby stát poskytl lidem prokazatelně postiženým krizí zvýšenou dávku, příspěvek na bydlení. Uvedli, že v těchto individuálních případech jsou připraveni vyjít vstříc adekvátní slevou z nájmů, případně jiným opatřením, které nájemníkům pomůže situaci překonat. "Po zkušenostech z krize roku 2008/2009, kdy nezaměstnanost dosahovala dvouciferného čísla, se domníváme, že navržený předpis by měl být aktivován až v situaci, kdyby nezaměstnanost dosahovala této míry," napsali zástupci majitelů.

Pokud vláda bude chtít návrh i nadále prosadit, navrhují majitelé několik dílčích změn. Jednou je zkrácení lhůty pro odklad nájemného o tři měsíce na konec června. Důležité je podle nich také vložení podmínky, že oprávnění požádat o odklad splatnosti jsou pouze nájemci, kteří svou situaci prokazatelně a písemně zdůvodní. Dále požadují garanci vlády až do 80 procent za případné neuhrazené faktury ze strany oprávněných nájemců.

Společné prohlášení podepsali zástupci společností Residomo, CPI Byty, Luka Living, Zeitgeist Asset Management, Finep Key Consulting Estate a Czech Home Capital.

"Pokud skutečně nastane situace, že by někdo z nájemníků byl opatřeními poškozen, tak tam je ten zákon o pomoci naprosto v pořádku. Samozřejmě, neměl by být zneužíván. Měly by být využity možnosti, které momentálně u nás máme. To znamená, měly by fungovat dávky na bydlení podle zákona o státní sociální pomoci v hmotné nouzi a v odůvodněných případech by pomohl určitě stát jako společnost," sdělil ČTK předseda Sdružení nájemníků ČR Milan Taraba.