Stát bude podle Babiše na testování ve firmách přispívat 60 Kč

Praha - Vláda večer rozhodne o příspěvku státu na samotestování ve firmách. Na tiskové konferenci to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Předpokládá, že příspěvek bude ve výši 60 korun až na čtyři testy měsíčně

Vláda ohledně testování dostala dva návrhy. První předložil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Firmy by si podle něj mohly při testování zaměstnanců odečíst z odvodů na zdravotní pojištění 80 korun za jeden antigenní test. Měsíčně by stát takto proplatil čtyři testy na osobu. Havlíček předpokládá měsíční náklady asi 600 milionů korun, vyplývá z návrhu, který má ČTK k dispozici. Ministr odhaduje, že by se testování mohlo týkat asi 1,88 milionu lidí, měsíčně by tak mohlo být provedeno asi 7,5 milionu testů.

Hospodářská komora, která větší motivaci firem k testování vítá, v úterý upozornila, že snížení odvodů ze zdravotního pojištění by prohloubilo deficit veřejného zdravotního pojištění.

Druhý návrh pro vládu vypracovalo ministerstvo zdravotnictví. To navrhlo, aby na testy zdravotní pojišťovny přispívaly z fondu prevence. Hradily by maximálně 60 korun za jeden test a nejvýše čtyři testy za měsíc.

Ministerstvo zdravotnictví zdůrazňuje, že firmy by měly u testování zaměstnanců preferovat stávající antigenní testy, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění a které může člověk absolvovat každé tři dny. Tyto testy by přímo ve firmě mohl dělat závodní lékař nebo by se firma mohla domluvit s externím poskytovatelem zdravotních služeb. Podle ministerstva je možné využít i nynější síť odběrových center a ordinací lékařů, kteří testy dělají.

Vyšetření pomocí samotestů má být podle ministerstva spíše doplňkové. Zaměstnavatelé totiž nemají přístup do systému Chytré karantény a nemohou řádně vyplnit hlášení o testování. Pokud by někdo ze zaměstnanců měl pozitivní výsledek testu, musely by to firmy bezprostředně nahlásit závodnímu nebo ošetřujícímu lékaři, který by zaměstnanci vystavil žádanku na potvrzující PCR test. Firma by také byla povinná zajistit likvidaci použitých testů, které mohou být infekční.

Pro masivní testování ve firmách se vyslovuje opozice, požadují ho například Piráti a Starostové a nezávislí. Opatření by podle nich mohlo být jedním z řešení nelepšící se pandemické situace. Posílení testování opakovaně požadovali také zaměstnavatelé.