Stát bude podle Babiše na testování ve firmách přispívat 60 Kč

Praha - Vláda večer rozhodne o příspěvku státu na samotestování ve firmách. Na tiskové konferenci to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Předpokládá, že příspěvek bude ve výši 60 korun až na čtyři testy měsíčně. Pojišťovny nepodporují za testy ve firmě odečet z pojistného.

Vláda ohledně testování dostala dva návrhy. První předložil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Firmy by si podle něj mohly při testování zaměstnanců odečíst z odvodů na zdravotní pojištění 80 korun za jeden antigenní test. Měsíčně by stát takto proplatil čtyři testy na osobu. Havlíček předpokládá měsíční náklady asi 600 milionů korun, vyplývá z návrhu, který má ČTK k dispozici. Ministr odhaduje, že by se testování mohlo týkat asi 1,88 milionu lidí, měsíčně by tak mohlo být provedeno asi 7,5 milionu testů.

Hospodářská komora, která větší motivaci firem k testování vítá, v úterý upozornila, že snížení odvodů ze zdravotního pojištění by prohloubilo deficit veřejného zdravotního pojištění.

Druhý návrh pro vládu vypracovalo ministerstvo zdravotnictví. To navrhlo, aby na testy zdravotní pojišťovny přispívaly z fondu prevence. Hradily by maximálně 60 korun za jeden test a nejvýše čtyři testy za měsíc.

Ministerstvo zdravotnictví zdůrazňuje, že firmy by měly u testování zaměstnanců preferovat stávající antigenní testy, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění a které může člověk absolvovat každé tři dny. Tyto testy by přímo ve firmě mohl dělat závodní lékař nebo by se firma mohla domluvit s externím poskytovatelem zdravotních služeb. Podle ministerstva je možné využít i nynější síť odběrových center a ordinací lékařů, kteří testy dělají.

Vyšetření pomocí samotestů má být podle ministerstva spíše doplňkové. Zaměstnavatelé totiž nemají přístup do systému Chytré karantény a nemohou řádně vyplnit hlášení o testování. Pokud by někdo ze zaměstnanců měl pozitivní výsledek testu, musely by to firmy bezprostředně nahlásit závodnímu nebo ošetřujícímu lékaři, který by zaměstnanci vystavil žádanku na potvrzující PCR test. Firma by také byla povinná zajistit likvidaci použitých testů, které mohou být infekční.

Pro masivní testování ve firmách se vyslovuje opozice, požadují ho například Piráti a Starostové a nezávislí. Opatření by podle nich mohlo být jedním z řešení nelepšící se pandemické situace. Posílení testování opakovaně požadovali také zaměstnavatelé.

Testovat zaměstnance ve firmách by podle zdravotních pojišťoven měli závodní a praktičtí lékaři nebo stávající odběrová centra. Samotesty, za které by si firma mohla odečíst peníze z odvedeného zdravotního pojistného za zaměstnance, by podle nich mohly být menším doplňkem. Zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny a Svazu zdravotních pojišťoven to dnes řekli na tiskové konferenci. Podle vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) by si firma mohla odečíst za jeden test 60 korun na zaměstnance až čtyřikrát týdně.

"Vzhledem k enormním nákladům stanovisko pojišťoven nemohlo být pozitivní," řekl náměstek ředitele VZP David Šmehlík. Podle něj by měla být hlavním pilířem současná možnost nechat se antigenním testem otestovat jednou za tři dny ve stávajících odběrových centrech nebo od praktického či závodního lékaře zapojeného do testování. "A možnost samotestování bude řešena jako doplňkový pilíř, ne jako hlavní," dodal Šmehlík.

V současné době antigenní test provádějí zhruba dvě stovky odběrových míst a svým pacientům stovky ambulantních lékařů včetně některých zubařů. Odběr je vyhodnocen na místě a lékař musí jeho výsledek zaevidovat. Návrh ministerstva průmyslu počítá s tím, že by firma měla k dispozici testy pro samotestování. Jeho materiál uvádí, že ministerstvo zdravotnictví pracuje na udělení výjimek pro výrobce, aby testy mohli používat i laici, nejen zdravotníci. Jedenáct firem o ni požádalo, 18 dalších se na ni informovalo.

"Pojišťovny nemohou podporovat nějaké programy, které by ještě více zatížily výdajovou stránku systému," řekl Ladislav Friedrich, prezident Svazu zdravotních pojišťoven, který zastupuje šest menších pojišťoven. Systémově je podle něj správnější, aby ochrana zaměstnanců byla zahrnuta do ceny práce příslušného zaměstnavatele. Na riziko dopadů do systému veřejného zdravotního pojištění upozornila i Hospodářská komora.

Stávající systém testování pod dohledem lékaře je podle něj vhodnější také proto, že mají povinnost zadávat výsledky všech testů do informačního systému infekčních nemocí. Upozornil rovněž, že by to bylo extrémně náročné pro kontrolu administrativy plateb pojistného. Zaměstnavatelů odvádějících pojistné je asi 100.000.

Stanovisko pojišťoven se promítá i do návrhu ministerstva zdravotnictví. Alternativní návrh s odečtem z pojistného předložilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Předpokládá, že měsíční náklady by byly asi 600 milionů korun. Odhaduje, že by se testování mohlo týkat asi 1,88 milionu lidí, měsíčně by tak mohlo být provedeno asi 7,5 milionu testů.

