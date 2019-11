Stát bude muset agendu s občany řešit hlavně elektronicky

Praha - Lidé v Česku zřejmě získají právo řešit úřední věci se státem elektronicky. Papírová forma ale zůstane zachována, hlavně kvůli seniorům. Po občanech by měly státní úřady požadovat nezbytné údaje pouze jednou. Chybějící data by si měly zjistit z registrů. Změnu má přinést zákon o právu občanů na digitální služby, který dnes téměř jednomyslně schválila Sněmovna.

Vyhláška má podle zákona stanovit katalog služeb státu, který by měla vláda postupně doplňovat. Elektronicky by si lidé měli do budoucna vyřídit například změny ve svých dokladech, výpisy z rejstříků nebo žádosti o státní podporu.

Poslanecký návrh zákona má posílit práva občanů i firem na to, aby jim stát poskytoval své služby elektronicky. Zavádí i povinnost úřadů takové služby elektronicky poskytovat. Nemá se ale týkat samospráv vzhledem k tomu, že v malých obcích by s tím mohli mít kvůli nedostatečnému vybavení problémy.