Stát bude muset agendu s občany řešit hlavně elektronicky

Praha - Lidé v Česku pravděpodobně získají právo řešit úřední věci se státem elektronicky. Papírová forma ale zůstane zachována, hlavně kvůli seniorům. Po občanech by měly státní úřady požadovat nezbytné údaje pouze jednou. Chybějící data by si měly zjistit z registrů. Změnu má přinést zákon o právu občanů na digitální služby, který dnes téměř jednomyslně schválila Sněmovna. Nyní předlohu posoudí Senát.

Zákon počítá s vytvořením katalogu služeb státu, které se budou poskytovat elektronicky. Vláda má tyto služby během příštího roku stanovit vyhláškou a postupně doplňovat. Elektronicky by si lidé měli do budoucna vyřídit například změny ve svých dokladech, výpisy z rejstříků nebo žádosti o státní podporu.

"Úřady už nebudou chtít, aby lidé znovu a znovu vyplňovali údaje, které stát už jednou má, nebo aby se donekonečna museli prokazovat novými a novými průkazy. Všechny potřebné informace si úředníci obstarají z dat, která už mají," uvedl za předkladatele zákona poslanec ODS Martin Kupka. Normu označil za "revoluci v digitalizaci státní správy" a také za příležitost, aby stát některé nadbytečné nebo zdvojené agendy zrušil.

Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla novinářům řekl, že katalog služeb státu je připraven už zhruba ze čtyř pětin. "V rámci tohoto harmonogramu se budou alokovat peníze na další roky," uvedl. Poslanci na tiskové konferenci zdůrazňovali, že plán nesmí se všemi službami počítat až v závěru pětiletého období, na které bude vypracován, ale některé zavádět už v nejbližších letech.

Mezi prioritní záležitosti by mělo patřit například elektronické sdílení potvrzení o studiu či elektronizace stavebního řízení, uvedl Kupka. Poslanci na tiskové konferenci po schválení novely oceňovali spolupráci vlády i všech sněmovních klubů na zákonu. Předseda ICT unie Zdeněk Zajíček ocenil i přizvání soukromého sektoru. "Věřím, že spolupráce bude pokračovat i v dalších aktivitách," uvedl.

Norma má dát lidem a firmám například právo přistupovat k těm informacím v systémech veřejné správy, které se jich týkají. Úřady budou mít naproti tomu povinnost takový přístup elektronicky zajistit. Návrh také zakotvuje právo na technologickou neutralitu tak, aby byl přístup ke službě nezávislý na použité platformě nebo technologii. Dzurilla označil za revoluční, že zákon obrací obvyklé pojetí a místo povinností ukládá občanům práva, která má stát zajistit. "Můžeme mluvit o tom, že jsme jediní na světě, kdo dává občanům právo, úplně otáčíme, co tady je," řekl.

Poslanecký návrh zákona má posílit práva občanů i firem na to, aby jim stát poskytoval své služby elektronicky. Zavádí i povinnost úřadů takové služby elektronicky poskytovat. Nemá se ale týkat samospráv vzhledem k tomu, že v malých obcích by s tím mohly mít kvůli nedostatečnému vybavení problémy.

Ministerstvo vnitra by podle poslanců mělo do poloviny ledna příštího roku předložit novelu, která by upravila další rozšíření využití systému datových stránek nebo sdílení údajů v základních registrech.