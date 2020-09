Stát asi vykompenzuje železničním dopravcům část ztrát

Praha - Stát zřejmě bude železničním dopravcům kompenzovat část ztrát z dálkové dopravy, kterou si u nich objednává. Podle odhadů by mělo jít o několik stovek milionů korun. Kompenzace se ovšem nebudou týkat regionální ani komerční dopravy. Na dotaz ČTK to uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Hlavní část kompenzací by tak měly dostat České dráhy, některé státem objednávané linky provozují například i Arriva, RegioJet nebo GW Train Regio. Plán ministerstva dopravy se ovšem nelíbí konkurenčnímu Leo Expressu, podle něj jde o nefér výhodu určenou jen pro některé firmy.

Podle Českého rozhlasu finišují jednání mezi kraji, státem a Českými drahami o způsobu kompenzace výpadku cestujících. Havlíček ovšem upozornil, že pro připravované státní kompenzace je klíčové, o jakou formu dopravy šlo. "Pro oblast státní objednávky jsme v rámci chystaných dodatků smluv připraveni ČD, stejně jako ostatním dopravcům, kteří jezdí v režimu státní objednávky, přispět na částečnou kompenzaci tržeb v průběhu krizového stavu," uvedl. Ministerstvo předpokládá, že by dopravci měli dostat v souhrnu několik stovek milionů korun.

Mimo tak zůstane regionální doprava, kterou si u dopravců objednávají kraje a pro případné kompenzace tak musí dopravní firmy jednat s nimi. Bez příspěvků zůstane i komerční doprava, kterou dopravci provozují na vlastní podnikatelské riziko.

To se nelíbí Leo Expressu, který žádné státem objednávané linky neprovozuje a na podporu tak zřejmě nedosáhne. "Podle našeho názoru se musí podpora týkat všech železničních dopravců a poskytovaných služeb bez rozdílu. Stejně tak bez rozdílu totiž pocítili dopady koronakrize a vládních opatření všichni dopravci," řekl mluvčí společnosti Emil Sedlařík. Leo Express už dříve stát vyzval k podpoře všech dopravců, například formou prominutí poplatku za použití železniční dopravní cesty. "Pokud má přijít pomoc dopravcům, musí být plošná a férová a bez rozlišení režimu, ve kterém daný dopravce služby provozuje," dodal Sedlařík.

Plán ministerstva by měl sanovat část ztrát, které měli dopravci během jarní koronavirové krize a omezení provozu. České dráhy v pololetí hospodařily se ztrátou 1,98 miliardy korun, v předchozích letech přitom byly v zisku. Stamilionové škody hlásili i soukromí dopravci. Hlavním důvodem je jarní pokles počtu cestujících téměř o 90 procent.