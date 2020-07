Stát a ČEZ podepíšou smlouvy k novému jadernému zdroji

Praha - Stát a energetická společnost ČEZ dnes uzavřou připravované smlouvy k plánovanému novému bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Akt se uskuteční před polednem na ministerstvu průmyslu a obchodu. Podepsány budou dvě smlouvy - rámcová a prováděcí. Za stát je podepíše vicepremiér a ministr průmyslu obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO), za ČEZ pak generální ředitel Daniel Beneš.

Vedle zastřešující dohody jde o smlouvu, která definuje územní povolení k umístění stavby i výběr dodavatele do roku 2024. Stát v ní podle dřívějšího Havlíčkova vyjádření dává možnost společnosti ČEZ odprodat mu celý projekt. Model financování nového bloku schválila vláda minulý týden.

Nový jaderný blok v Dukovanech by stát měl při výstavbě financovat bezúročně, za provozu se počítá s dvouprocentním úrokem. Stát by se měl na stavbě podílet ze 70 procent. Zbytek by měl zaplatit ČEZ, který bude hradit také všechny případné dodatečné náklady. Beneš v květnu ČTK řekl, že očekávaná suma za stavbu bloku v současných cenách je podle něj zhruba šest miliard eur - přibližně 162 miliard korun.

S modelem financování nesouhlasí opozice, vadí jí také možnost, že by Dukovany stavěly ruské nebo čínské firmy. Možnou stavbu nového jaderného zdroje v Česku několik předcházejících let brzdily nejasnosti o způsobu financování, konkrétní obrysy začíná dostávat projekt až v posledních měsících. Stavět by se podle dřívějších informací mělo začít v roce 2029, blok by měl být uveden do provozu v roce 2036. Dlouhodobě proti stavbě nového jaderného zdroje v ČR protestují ekologové.