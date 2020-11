Šťastný ukončil čekání na první hattrick čtyřgólovou kanonádou

Mladá Boleslav - Své čekání na premiérový extraligový hattrick ukončil útočník David Šťastný z Mladé Boleslavi ve 273. duelu v nejvyšší soutěži a ještě ho vylepšil dokonce čtyřgólovým představením. Sedmadvacetiletý odchovanec Přerova, který do Bruslařského klubu přišel v roce 2018 ze Zlína, výrazně pomohl v dohrávaném utkání 14. kola k výhře nad Karlovými Vary 11:4.

"Asi jsem už dal čtyři góly, ale naposledy někdy v šesté třídě v Přerově," usmíval se Šťastný. "Začátek nám vyšel přesně tak, jak jsme chtěli. Po nedělní prohře s Vítkovicemi jsme si k tomu něco řekli a doufám, že na to navážeme i v dalších zápasech," podotkl.

Mladoboleslavští přitom v úvodu sezony bojovali s nízkou produktivitou. V posledních třech zápasech se ale trefili hned dvacetkrát. "Snažíme se od začátku sezony hodně střílet a tlačit se do brankoviště. A dneska nám to tam prostě napadalo. Musíme ale makat pořád," burcoval Šťastný, který si užívá souhru v první formaci s Radimem Zohornou a Máriem Lunterem.

"Kluci hrají skvěle a já se jenom snažím proměnit, co mi připraví. Zatím to tam padá, tak snad to vydrží," přál si mladoboleslavský střelec, který se s 12 trefami v sezoně dělí o vedení v tabulce střelců s Matějem Stránským z Třince.

Po dnešním výkonu jej čeká návštěva týmového pokladníka. "Teď jsem na to koukal a je to hodně drahé. Myslel jsem, že to je levnější. Naštěstí je tam vypsaný jenom hattrick, čtyři góly ne. To bych se asi už ani nedoplatil," smál se Šťastný.

Zvláštní oslavu neplánuje. "Půjdu domů za přítelkyní a snad dostanu něco dobrého k večeři. A pak se koukneme na nějaký film. Už doma ladíme trošku vánoční atmosféru," podotkl.

Na památku si schoval puk, jímž zkompletoval hattrick. "Ještě nevím, jestli ho dám přítelkyni. Vystavím si ho doma. Mám tam i puk za první gól v reprezentaci, tak si ho dám vedle něj na poličku," prohlásil Šťastný, který v národním týmu sehrál 14 utkání a vstřelil tři góly.

Mladá Boleslav si připsala rekordní kanonádu za své působení v nejvyšší soutěži. Dosud bylo jejím nejlepším výkonem devět vstřelených branek z listopadu 2010 shodou okolností také proti Karlovým Varům. A obří zásluhu na novém rekordu měl Šťastný.

"Nechci ho moc chválit. Ale samozřejmě je jedním z našich tahounů," usmíval se po zápase v reakci na výkon svého střelce kouč Mladé Boleslavi Pavel Patera.