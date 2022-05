Startuje třetí ročník fotbalové Ligy národů, vítězství obhajuje Francie

Praha - Ve středu začne třetí ročník fotbalové Ligy národů. V roli obhájce trofeje do soutěže vstupuje Francie. Česká reprezentace se poprvé představí v elitní Lize A. Itálie by si ráda částečně napravila renomé poté, co podruhé za sebou neprošla na světový šampionát.

V Lize národů, která nahrazuje většinu přípravných utkání, je 55 celků rozděleno do čtyř výkonnostních lig A, B, C a D. V nejlepších třech hraje 16 týmů ve čtyřech skupinách, v "déčku" je sedm mužstev ve dvou skupinách po čtyřech a třech účastnících.

Vzhledem k netradičnímu prosincovému termínu mistrovství světa v Kataru se úvodní čtyři kola základní fáze uskuteční mezi 1. a 14. červnem, zbývající dvě od 22. do 27. září. Nejlepší ze skupiny postoupí do vyšší ligy, naopak poslední tým sestoupí. V "céčku" čeká čtyřku nejhorších celků baráž o udržení v březnu 2024. Čtyři vítězové v Lize A projdou do Final Four a příští červen budou usilovat o celkové prvenství.

Soutěž tentokrát reprezentacím dává dodatečnou šanci postoupit na mistrovství Evropy 2024. Dvanáct týmů bude do play off, z něhož vzejdou zbývající tři účastníci Eura v Německu, vybráno na základě výsledků v Lize národů. Evropská kvalifikace odstartuje příští rok v březnu.

Jediný středeční duel mezi Polskem a Walesem otevře skupinu A4, v níž o dva dny později Belgie v další bitvě sousedů přivítá Nizozemsko. Francouzi, kteří jsou i úřadujícími mistry světa, ve skupině A1 vyzvou Dánsko, Chorvatsko a Rakousko. V pátek "Les Bleus" začnou doma proti Dánům, které potkají také ve skupině turnaje v Kataru.

Ve skupině A2 svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého narazí na Švýcarsko, poraženého finalistu druhého ročníku LN Španělsko a Portugalsko. Česko ve čtvrtek v Edenu hostí Švýcary, ve stejný den se v Seville odehraje pyrenejské derby.

Nabitou skupinu A3 tvoří Itálie, Německo, Anglie a Maďarsko. Úvodní repríza posledního finále Eura mezi Angličany a Italy je na programu 11. června. Albion první dva zápasy v Maďarsku a doma s Itálií odehraje za zavřenými dveřmi kvůli řádění fanoušků při finále ME ve Wembley. Stadiony v Budapešti a Wolverhamptonu ale úplně prázdné nebudou, do ochozů mohou přijít děti do 14 let.

Rusko kvůli vojenské invazi na Ukrajinu v Lize národů nenastoupí. Ve druhé skupině Ligy B mu byla automaticky přidělena poslední čtvrtá pozice znamenající sestup do Ligy C.

Podle Gracenote se čeští fotbalisté mezi elitou Ligy národů neudrží

Podle analýzy společnosti Gracenote Sports, která mimo jiné pravidelně odhaduje výsledky na olympijských hrách, se čeští fotbalisté neudrží v elitní skupině Ligy národů. Pravděpodobnost, že Češi sestoupí zpět do béčka, je podle Gracenote téměř padesátiprocentní.

České šance na postup do Final Four označuje americká společnost jako osmiprocentní. Méně mají v áčku pouze Rakousko a Maďarsko. Podle Gracenote jsou největšími kandidáty na postup na závěrečný turnaj Francie, Španělsko, Anglie a Belgie.