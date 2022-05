Startuje třetí ročník fotbalové Ligy národů, vítězství obhajuje Francie

Praha - Ve středu začne třetí ročník fotbalové Ligy národů. V roli obhájce trofeje do soutěže vstupuje Francie. Česká reprezentace se poprvé představí v elitní Lize A. Itálie by si ráda částečně napravila renomé poté, co podruhé za sebou neprošla na světový šampionát.

V Lize národů, která nahrazuje většinu přípravných utkání, je 55 celků rozděleno do čtyř výkonnostních lig A, B, C a D. V nejlepších třech hraje 16 týmů ve čtyřech skupinách, v "déčku" je sedm mužstev ve dvou skupinách po čtyřech a třech účastnících.

Vzhledem k netradičnímu prosincovému termínu mistrovství světa v Kataru se úvodní čtyři kola základní fáze uskuteční mezi 1. a 14. červnem, zbývající dvě od 22. do 27. září. Nejlepší ze skupiny postoupí do vyšší ligy, naopak poslední tým sestoupí. V "céčku" čeká čtyřku nejhorších celků baráž o udržení v březnu 2024. Čtyři vítězové v Lize A projdou do Final Four a příští červen budou usilovat o celkové prvenství.

Soutěž tentokrát reprezentacím dává dodatečnou šanci postoupit na mistrovství Evropy 2024. Dvanáct týmů bude do play off, z něhož vzejdou zbývající tři účastníci Eura v Německu, vybráno na základě výsledků v Lize národů. Evropská kvalifikace odstartuje příští rok v březnu.

Jediný středeční duel mezi Polskem a Walesem otevře skupinu A4, v níž o dva dny později Belgie v další bitvě sousedů přivítá Nizozemsko. Francouzi, kteří jsou i úřadujícími mistry světa, ve skupině A1 vyzvou Dánsko, Chorvatsko a Rakousko. V pátek "Les Bleus" začnou doma proti Dánům, které potkají také ve skupině turnaje v Kataru.

Ve skupině A2 svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého narazí na Švýcarsko, poraženého finalistu druhého ročníku LN Španělsko a Portugalsko. Česko ve čtvrtek v Edenu hostí Švýcary, ve stejný den se v Seville odehraje pyrenejské derby.

Nabitou skupinu A3 tvoří Itálie, Německo, Anglie a Maďarsko. Úvodní repríza posledního finále Eura mezi Angličany a Italy je na programu 11. června. Albion první dva zápasy v Maďarsku a doma s Itálií odehraje za zavřenými dveřmi kvůli řádění fanoušků při finále ME ve Wembley. Stadiony v Budapešti a Wolverhamptonu ale úplně prázdné nebudou, do ochozů mohou přijít děti do 14 let.

Rusko kvůli vojenské invazi na Ukrajinu v Lize národů nenastoupí. Ve druhé skupině Ligy B mu byla automaticky přidělena poslední čtvrtá pozice znamenající sestup do Ligy C.