Praha - Devíti zápasy v tomto týdnu odstartuje třetí kolo domácího fotbalového poháru MOL Cupu, které se bude hrát v osmi různých dnech a poslední postupující bude znám až 13. října. V úterý od 16:00 jsou na programu tři utkání a ve středu se odehraje šest duelů. Do poháru vstoupí obhájce trofeje pražská Slavia, která přivítá druholigové Ústí nad Labem.

Do třetího kola už zasáhne i pětice nejlepších týmů z minulé ligové sezony, která měla v předchozím kole volný los. Vedle Slavie vstoupí do MOL Cupu také ligový mistr Plzeň, finalista minulého ročníku poháru Jablonec, Olomouc a Sparta.

V úterý se představí tři ligové celky. Ostrava v "derby" dvou Baníků zavítá do druholigového Sokolova. "Sokolov má v kádru několik bývalých ligových hráčů, podle výsledků i slušnou formu. V součtu s dlouhým cestováním nás čeká těžký zápas. I když po Zlínu nejsme kompletní, naším cílem je postup," řekl ostravský trenér Bohumil Páník.

Mladá Boleslav se představí na trávníku rovněž druholigové Chrudimi a Zlín čeká souboj s nedalekým divizním Slavičínem. "Je to zajímavý los pro lidi z celého regionu, pro Slavičín je to velká událost. Čekám krásný zápas s dobrou kulisou," uvedl zlínský sportovní ředitel Zdeněk Grygera.

Ve středu bude ve hře šest prvoligových týmů - tři z nich se představí venku a tři budou mít výhodu domácího prostředí. Teplice zavítají do Prahy na hřiště Vltavínu, Slovácko do Radotína a Liberec do Brna. Příbram přivítá Vlašim, Olomouc hostí Třinec a Slavia Ústí nad Labem.

Červenobílí vyhráli posledních pět soutěžních duelů, se Severočechy však už v poháru dvakrát vypadli. V roce 2012 v Ústí podlehli na penalty po remíze 2:2 a před třemi lety prohráli 2:4.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský má vzhledem k velké marodce omezené možnosti, jak protočit kádr. Navíc nechce souboj s čtvrtým týmem druhé ligy jakkoli podcenit.

"Docházejí nám trochu hráči, je to složité. Domácí pohár, těžký zápas v Ostravě, výjezd ven do Petrohradu a Příbram. Je to nemilosrdný program, takže by se nabízelo protočit hráče. Na druhou stranu pohár je pro nás taky důležitý a tam nemáte možnost reparátu. Je to na jeden zápas a ten musíme zvládnout," uvedl Trpišovský.

"Velkou výhodou je, že hrajeme znova doma. Budeme to muset nějak nakombinovat, asi sáhneme i do juniorky či mládeže. Ústí teď sice dvakrát prohrálo, ale předtím hrálo velice dobře. Nesmíme nic podcenit," dodal.

Příští týden jsou na programu dva zápasy včetně duelu Sparty na půdě divizní Polné. Zbylých pět utkání se dohraje až další týden, kdy má liga reprezentační přestávku.

Program 3. kola:

Úterý 25. září:

16:00 Slavičín - Zlín, Sokolov - Ostrava, Chrudim - Mladá Boleslav.

Středa 26. září:

16:00 Vltavín - Teplice, Radotín - Slovácko, Příbram - Vlašim,

17:00 Olomouc - Třinec,

18:00 Brno - Liberec,

18:30 Slavia Praha - Ústí nad Labem.

Úterý 2. října:

15:30 Polná - Sparta Praha.

Středa 3. října:

18:00 Bohemians Praha 1905 - České Budějovice.

Středa 10. října:

17:00 Karviná - Táborsko.

Čtvrtek 11. října:

16:00 Vyškov - Plzeň.

Pátek 12. října:

16:00 Žižkov - Dukla Praha,

17:00 Opava - Jihlava.

Sobota 13. října:

13:30 Pardubice - Jablonec.