Startuje rallyeový český šampionát, titul obhajuje Kopecký

Valašské Meziříčí - Ve Valašském Meziříčí bude v sobotu odstartována nová sezona mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Prvním závodem osmidílného seriálu bude stejně jako v minulých letech Valašská rallye. Hlavním favoritem je opět úřadující šampion Jan Kopecký, který bude letos usilovat o devátý domácí titul v kariéře.

"Na start sezony se moc těším. Pauza byla dlouhá. Cíl je jasný, opět chceme získat titul a přes zimu jsme pro to udělali vše. Auto jsme kompletně do šroubku rozebrali, vyměnili, co bylo potřeba, a věřím, že jsme na začátek dobře připraveni," řekl Kopecký ČTK.

V minulé sezoně byli jeho hlavními soupeři Filip Mareš, Václav Pech, Jan Černý a Dominik Stříteský. Letos to bude podobné, i když dlouholetý rival Pech o titul oficiálně bojovat nemůže. Startuje totiž se starším vozem Ford Focus WRC, který byl letos nově zařazen do takzvané divize 2.

"O to větší motivaci budeme mít v rámci absolutní klasifikace jednotlivých závodů, kde se vynasnažíme být vždy co nejrychlejší a stále trápit mladé kluky," uvedl Pech. V Česku pravidelně nebude startovat ani Černý, jenž se zaměřuje na účast ve vybraných závodech mistrovství světa.

"Už na Valašce uvidíme, jaká bude konkurence. Očekávám, že určitě nespala a budu rád, když se nás o první místo bude prát co nejvíce. Zaplaťpánbůh, že nás o vítězství usiluje více. Pak je to zajímavější pro nás i pro fanoušky," řekl Kopecký.

Pořadatelé jubilejního 40. ročníku Valašské rallye připravili pro závodníky trať s 14 rychlostními zkouškami o celkové délce 151 km. Před rokem byl nejrychlejší Rus Nikolaj Grjazin, který tentokrát na startu chybí. Jméno jeho nástupce bude známo v neděli kolem 15. hodiny.