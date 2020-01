Startuje rallyeové MS, Tänak bude titul obhajovat v jiných barvách

Monte Carlo - Na tradičním místě v Monte Carlu ve čtvrtek začne mistrovství světa v automobilových soutěžích. Jako úřadující šampion se na start Rallye Monte Carlo postaví Estonec Ott Tänak, který dokázal ukončit šestileté kralování Sébastiena Ogiera z Francie. Tänak ale do sezony vstoupí v nových barvách, opustil totiž tovární tým Toyoty a přesedl za volant hyundaie.

"Začínáme zřejmě na nejnáročnějším závodě sezony. A aby to pro nás bylo ještě složitější, jsme v novém týmu a pojedeme s novým autem, se kterým se budeme učit ve chvílích, kdy budeme muset řešit složité podmínky," uvedl dvaatřicetiletý Tänak, který se v předešlých třech letech v Monackém knížectví vždy probojoval mezi trojici nejlepších. Vyhrát zde ale ještě nedokázal. "Nikde to nebude snadná práce, ale důležité je dobře odstartovat a získat nějaké body," doplnil estonský pilot.

Hyundai nasadí letos velmi silný tým, vedle Tänaka totiž v jeho barvách pokračují Belgičan Thierry Neuville a devítinásobný mistr světa Sébastien Loeb z Francie. Cíl korejské automobilky je jasný - konečně získat titul mezi jezdci.

"Hned na začátku nás čekají temné erzety. Rallye Monte Carlo je velmi těžký závod, ve kterém je zásadní volba pneumatik. Často tady váháte a potřebujete správný rozpis a velmi dobré informace od špionů," řekl Neuville. Loeb v Monte Carlu vyhrál již sedmkrát, naposledy ale v roce 2013. "Tady je důležité najít správný rytmus, aniž byste moc riskovali. Musíte jet hlavou," podotkl pětačtyřicetiletý Loeb.

Po Loebově odchodu z šampionátu opanoval Rallye Monte Carlo Ogier, který zde vyhrál šestkrát za sebou. Nejlepší byl i v roce 2009, kdy se soutěž jela jako součást seriálu IRC.

"Monte Carlo je pro mě obzvláště emotivní akcí. Pamatuji si, jak jsem tam koncem 90. let přijel jako divák. Mám tu pravidelně velmi dobré výsledky a s každým ročníkem roste tlak na to, aby se v tom pokračovalo. Je to pokaždé velká výzva, kterou si na každý pád užívám," řekl Ogier, který dokázal Monte Carlo vyhrát s třemi různými značkami.

Letos se na start postaví s toyotou, ke které přešel od Citroënu. "Nejdůležitější je, abyste se v autě cítil pohodlně. Pokud neznáte jeho limity, tak je to těžší, protože v Monte Carlu to není o tom, že potřebujete sto procent výkonu auta. Je to i o chytrosti a správné volbě pneumatik. Někdy je ale možná lepší začít na takové rallye než třeba ve Finsku, kde budete bojovat o sekundy do posledního metru," uvedl Ogier.

V roce 2020 budou ve světovém šampionátu chybět jezdci továrního týmu Škoda Motorsport, ve vybraných závodech by měl ale české barvy hájit Filip Mareš. Úřadující juniorský mistr Evropy se poprvé představí v únoru ve Švédsku.