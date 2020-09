Startuje první liga s Jágrem, Plekancem či Bednářem

Praha - V sobotu začne první hokejová liga, která se po ročním působení Kladna v extralize může opět těšit na výkony legendy Jaromíra Jágra, ale i Tomáše Plekance, který se do týmu Rytířů vrátil z rodinných důvodu z Komety Brno. Kladno chce opět usilovat o nejvyšší soutěž, kam postoupí vítěz. Před novou sezonou posilovala hlavně Slavia, do které se vrátil i třiačtyřicetiletý Jaroslav Bednář.

Kladno po tuhém boji až do posledního kola s Litvínovem v minulé sezoně neuhájilo účast mezi elitou, ale chce hned zpět. Předtím čekali šestinásobní šampioni na návrat pět let. "Myslím, že jsme i příchodem Tomáše Plekance naznačili našim fanouškům i sponzorům, že to s postupem myslíme vážně," řekl Jágr, který se v 48 letech chystá na 33. profesionální sezonu.

"Jsem strašně rád, že jsme se s ním domluvili. Pomůže nám na ledě i mimo něj. Uděláme maximum pro to, aby se nám podařilo postoupit. I když neříkám, že to bude jednoduché. Je tam spousta týmů, které ten postup hodně zajímá a zase cítí obrovskou šanci. Bude to velký boj, možná to bude i zajímavější než extraliga," uvedl Jágr. Jeho tým bude hrát i zápas pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně, kde nastoupí 11. prosince proti Vrchlabí.

Kladno vstoupí do soutěže v sobotu proti nováčkovi Kolínu, samotný Jágr se zapojí později. "Mou prioritou bylo teď hlavně zabezpečit klub a připravit vše na sezonu, abychom v ní byli úspěšní. Poslední dny jsem už ale začal trénovat. Snažím se postupně do toho dostávat, zařadil jsem se do tréninků s Kladnem, doufejme, že se budu cítit líp a líp a v brzké blízkosti se budu moct pokusit nastoupit do zápasu," prohlásil druhý nejproduktivnější hráč historie NHL.

Na úvod soutěže musely kvůli nákaze nemocí covid-19 odložit start Ústí nad Labem, Kadaň, Vrchlabí, Frýdek-Místek a Přerov. Jágr doufá, že současná situace s šířením koronaviru dovolí soutěž regulérně odehrát. "Je velká hrozba, že ta soutěž se ani nedohraje. Je to hodně smutné a z pohledu majitele šílené. Investuješ peníze do chodu klubu, kde máš nějakou vizi a cíl, ty výdaje do toho dáš, ale nic se ti zpátky nevrátí, což je hrozné," dodal.

První ligu bude hrát 18 týmů, z toho čtyři nové. Vedle Kladna, místo kterého postoupil do extraligy Motor České Budějovice, jsou to po nedohrání druhé ligy tři postupující týmy Kolín, Vrchlabí a Šumperk. Naopak kvůli finančním potížím skončil Chomutov, který spadl do krajské ligy.

Do horní šestky pořadí minulé sezony patřily vedle Českých Budějovic a Chomutova i Přerov, Vsetín, Slavia a Havířov. Do pražského týmu se vrátil vedle Bednáře z Vrchlabí i Marek Tomica z Chomutova, přišel i nejproduktivnější hráč uplynulé sezony první ligy Petr Kafka z Frýdku-Místku. Největší akvizicí Havířova je útočník Martin Adamský z Třince.

Bývalého reprezentanta zlákala i Poruba, kam přišel obránce Tomáš Voráček z Pardubic. Osobnost získaly i Litoměřice, kam přišel devětatřicetiletý bek Jan Výtisk z Vítkovic, který bude jedním z mentorů mladíků. Do Ústí nad Labem zase zamířil bývalý kapitán Litvínova Michal Trávníček.