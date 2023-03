Startuje předkolo play off hokejové extraligy o čtyři čtvrtfinálová místa

Praha - Dnes začnou čtyři série předkola play off hokejové extraligy, z nichž vzejdou zbývající čtvrtfinalisté. Liberec přivítá pod Ještědem Plzeň, obhájce titulu Třinec změří síly s Litvínovem, Brno vyzve Mladou Boleslav a Olomouc čeká bitva s Karlovými Vary. K postupu je zapotřebí třikrát vyhrát. Druhé zápasy jsou na programu na stejných stadionech hned ve čtvrtek.

Liberec prohrál jen velmi těsně dostihy s Hradcem Králové o čtvrté místo, které zaručovalo jako poslední přímý postup do čtvrtfinále. "Samozřejmě je to škoda, že jsme se do čtyřky nakonec o kousíček nedostali. Už na to ale nesmíme myslet. Je potřeba se důkladně připravit na Plzeň. Poslední zápasy už máme nastavený takový play off mód. Chceme se prezentovat naší hrou a pokračovat v povedených výkonech, které v posledních zápasech předvádíme," prohlásil obránce Michal Ivan.

"Všechny série v play off jsou náročné. Plzeň má velmi rychlé a bruslivé mužstvo a my se na ni nachystáme jako na každého jiného soupeře," doplnil trenér Patrik Augusta, jehož tým uzavřel dlouhodobou fázi soutěže povedenou sérií devíti výher.

Indiáni naproti tomu končili ve zcela opačném rozpoložení. Plzeň usilovala stejně dlouho o vítězství a za těchto devět zápasů uhrála jediný bod. I proto se tým Škody propadl až na dvanácté místo. "Nemá už cenu se v tom nějak babrat. Začíná prakticky úplně jiná soutěž. Kluci ví, o co hrají, je to vlastně týden, který může rozhodnout o tom, jestli je sezona úspěšná, nebo neúspěšná. Chceme, aby přemýšleli již jen o Liberci a zápasech, které přijdou. V sezoně si ověřili, že i přes výsledky nahoru - dolů se dá hrát s každým. Věříme, že to mají v hlavách a vědí to. Bude to o maličkostech a také štěstí, které tým potřebuje," uvedl pro klubový web trenér Petr Kořínek.

"Jak to chceme zlomit, nehrajeme uvolněně. Všechno se ale teď maže a třeba se nám povede první zápas. Ale dopředu nejde nic předvídat. Liberec je samozřejmě favorit, ale teď to začíná zase od nuly. Nenecháme jim to lacino a porveme se o to. Podíváme se na nějaké sestřihy a připravíme se na ně tak, abychom je potrápili a vyhráli," řekl zkušený útočník Tomáš Mertl.

Až šestý skončil Třinec, který bude hrát po zlatém hattricku o čtvrtý triumf po sobě. Ani Oceláře ale nezastihl závěr základní části v optimální pohodě a vyhráli jen čtyři z posledních šestnácti zápasů. "Play off je úplně jiná soutěž. Věřím tomu, že my kluky na play off máme. Prošli jsme si těmi boji a budeme v tom chtít pokračovat, ale půjdeme do toho pokorně. Litvínov je těžký soupeř. Každý tým v lize je ale nepříjemný. Uvidíme, s čím přijdou. Je hlavně na nás, abychom se připravili," zdůraznil útočník Martin Růžička.

"Vzájemná utkání máme lepší, ale třikrát se rozhodovalo v prodloužení. Litvínov má navíc solidní formu, v posledním kole porazili Olomouc 5:1. Je to těžký soupeř," podotkl třinecký kouč Zdeněk Moták.

Litvínov sice ve vzájemných kláních sezony předčil Třinec až na čtvrtý pokus, když nedávno zvítězil doma 4:3 po nájezdech, ale v závěru základní části měli hráči Vervy výbornou formu a uspěli šestkrát v řadě. "Máme formu a Třinec na tom není nejlépe. Myslím, že nemají ideální rozpoložení. Jdeme do play off s tím, že chceme překvapit a necháme na ledě všechno," prohlásil útočník Šimon Stránský.

Třinec považuje za velice těžkého soka k překonání. "Třinec bude mít v hlavě to, že se jim aktuálně nedaří a mají na sobě velký tlak, protože budou obhajovat titul. My toho můžeme využít a jen překvapit," věřil Stránský. "Třinec je extrémně kvalitní ofenzivně laděný tým, který má obrovské zkušenosti s play off. Vyhrát třikrát za sebou titul není náhoda. My budeme dělat všechno pro to, aby pro nás sezona byla co nejdelší," dodal trenér Karel Mlejnek.

Na sedmou příčku nakonec vyšplhalo díky povedené čtvrté čtvrtině Brno. Proti Mladé Boleslavi se ale Kometě během sezony vůbec nedařilo. "Čtyřikrát jsme s ní prohráli. Boleslav v posledních sezonách hrála semifinále, což svědčí o její kvalitě. My jsme outsideři, ale pohár chceme, to se nevylučuje," řekl hlavní kouč Patrik Martinec.

"Je pro nás důležité, že začínáme doma, zvlášť, když se hraje na tři výhry. Jdeme krok po kroku. Víme, kde je náš cíl, a za tím jdeme. Musíme soupeři ukázat, kdo je tady doma," prohlásil kapitán Martin Zaťovič. Bilance vzájemných zápasů ho nijak nestraší. "To mě vůbec nezajímá, toto je play off, teď vidím jen středeční zápas. Větší tlak necítím, jen zodpovědnost k lidem tady a fandům," dodal Zaťovič.

Bruslaře povede do boje kouč Jiří Kalous, jenž v minulé sezoně vedl právě Brno. "Samozřejmě ten tým dobře znám a všichni víme, že jsou velmi silní. V play off bývají ještě silnější a v domácím prostředí jsou pro ně fanoušci opravdu něco jako šestý hráč. Vzájemná bilance v sezoně se maže a s tou sérií nebude mít nic společného. Kometa má velmi zkušené hráče, kteří za sebou mají spoustu play off bitev. Nemůžeme si dovolit podcenit jakoukoliv maličkost," varoval Kalous.

Teoreticky nejvyrovnanější by měla být na základě umístění po základní části série mezi osmou Olomoucí a devátými Karlovými Vary. "Je to nepříjemný soupeř, který hodně bruslí, takže jim to budeme muset narušit, abychom vyhráli. Bilanci s Energií letos máme 2:2, bude to určitě vyrovnaná série," předpověděl obránce Lukáš Mareš, jehož tým se poslední dobou potýkal s rozsáhlou marodkou. "Je nepříjemné si zvykat v každém zápase hrát po boku někoho jiného, jsme ale profesionálové, takže bychom si s tím měli umět poradit," řekl Mareš.

"Už před tím posledním zápasem jsme věděli, že to bude Olomouc, nebo Brno. Těžko bychom si vybírali, kdo je lepší nebo slabší. Chceme postoupit dál. Soupeř hodně brání, šlapalo jim to, i když závěr sezony neměli takový. My se cítíme dobře. Začínáme sérii sice venku, ale nehraje to pro nás žádnou roli," uvedl útočník Petr Koblasa.

Statistické údaje před úvodními zápasy předkola extraligy - 8. a 9. března: HC Oceláři Třinec (po základní části 6.) - HC Verva Litvínov (11.). Začátky: středa 17:00 (ČT sport), čtvrtek 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:1, 2:1 v prodl., 3:2 v prodl., 3:4 v prodl. (nejproduktivnější hráči: Marko Daňo 5 branek + 1 asistence - Matúš Sukeľ 1+3). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 13 zápasů - 6 výher - 1 výhra v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 0 proher v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 6 proher - skóre 36:28. Nejproduktivnější hráči týmu v sezoně: Martin Růžička 52 zápasů/52 bodů (23 branek + 29 asistencí) - Šimon Stránský 46/40 (9+31). Statistiky brankářů v sezoně: Marek Mazanec průměr 2,07 inkasované branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,11 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,43 a 90,34 - Šimon Zajíček 2,64, 91,34 a jednou udržel čisté konto, Matej Tomek 1,81, 93,06 a dvakrát udržel čisté konto, Denis Godla 3,08 a 90,70. Zajímavosti: - Třinec, který získal titul v minulých třech dohraných sezonách v letech 2019, 2021 a 202, vyhrál v play off devět sérií za sebou. Naposledy neuspěl ve finále v roce 2018, kdy podlehl Kometě Brno 1:4 na zápasy. - Litvínov se uchází o první účast ve čtvrtfinále od roku 2017. Od té doby je v play off teprve podruhé a předloni vypadl v předkole s Hradcem Králové po porážce 0:3 na zápasy. - Oceláři se s Litvínovem utkali v play off dosud dvakrát. V roce 2011 zvítězili při cestě za premiérovým titulem ve čtvrtfinále 4:2 na zápasy. O čtyři roky později prohráli ve finále 3:4 na utkání a historicky první zlato získal Litvínov. - Třinci se v závěru základní části nedařilo a vyhrál jen čtyři z posledních 16 duelů. - Oceláři doma prohráli čtyři z posledních pěti duelů. - Litvínov na konci dlouhodobé soutěže vyhrál šestkrát za sebou a ztratil jen tři body. - Třinec ve vzájemných zápasech bodoval osmkrát za sebou a z toho šestkrát vyhrál. - Verva venku po sérii čtyř porážek dvakrát za sebou vyhrála. - Útočník Marko Daňo z Třince může sehrát 100. zápas v extralize. - Slovenský asistent trenéra Třince Vladimír Országh vedl Litvínov jako hlavní kouč v letech 2020 a 2021. - Lotyšský obránce Ralfs Freibergs (Litvínov) působil v Třinci v závěru sezony 2020/21 a získal s ním titul. Bílí Tygři Liberec (5.) - HC Škoda Plzeň (12.). Začátky: středa 18:00, čtvrtek 19:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3 v prodl., 4:3 v prodl., 2:1 v prodl., 4:2 (Oscar Flynn 4+1 - Petr Zámorský 2+2). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 12 8 0 0 4 41:35. Nejproduktivnější hráči týmu v sezoně: Oscar Flynn 51/38 (22+16) - Petr Kodýtek 44/34 (15+19). Statistiky brankářů v sezoně: Petr Kváča 2,10, 92,53 a jednou udržel čisté konto, Jakub Neužil 3,11, 90,09 a jednou udržel čisté konto, Daniel Král 3,84 a 85,45 - Miroslav Svoboda 2,61, 91,99 a dvakrát udržel čisté konto, Dominik Pavlát 2,63, 91,30 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Bílí Tygři nechyběli ve čtvrtfinále od roku 2015, kdy nepostoupili do play off. Od té doby v šesti odehraných play off získali jednou titul (2016), třikrát dosáhli na stříbro (2017, 2019 a 2021) a dvakrát vypadli ve čtvrtfinále. Loni to bylo po porážce se Spartou 1:4 na zápasy. - Plzeň čeká na vítěznou sérii v play off od roku 2019, kdy vypadla až v semifinále s Třincem a získal bronz. V roce 2021 vypadla v předkole s Olomoucí (0:3 na zápasy) a loni s Mladou Boleslaví (2:3). - Liberec zakončil základní části devíti výhrami a ztratil při této sérii jen čtyři body. - Bílí Tygři doma vyhráli osmkrát za sebou a naposledy na svém ledě podlehli 13. ledna Pardubicím 3:4. - Plzeň prohrála devětkrát v řadě a získala jediný bod. Naposledy uspěla 29. ledna, kdy doma zdolala pražskou Spartu 4:3 po samostatných nájezdech. - Škoda venku prohrála sedmkrát za sebou a naposledy mimo svůj led vyhrála 20. ledna v Českých Budějovicích 4:3 v prodloužení. - Liberec bodoval v posledních sedmi vzájemných zápasech a z toho šestkrát vyhrál. - Liberec se utká s Plzní v play off potřetí. V roce 2010 i 2017 ve čtvrtfinále vyhrál 4:2 na zápasy. - Brankář Miroslav Svoboda z Plzně dnes slaví 28. narozeniny a švédskému útočníkovi Ludvigu Blomstrandovi bude v pátek 30 let. - Zraněný kapitán Plzně Michal Bulíř působil v Liberci v minulé sezoně a byl jejím neproduktivnějším hráčem, útočník Kryštof Hrabík hrál v Liberci v letech 2016 až 2018 a ještě v sezoně 2020/21. - Liberecký obránce Lukáš Derner hostoval v Plzni v sezonách 2006/07 a 2007/08. HC Olomouc (8.) - HC Energie Karlovy Vary (9.). Začátky: středa 18:00, čtvrtek 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:0, 2:3, 3:0, 3:4 (Jakub Orsava 1:3 - Martin Kohout 4+1). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: dosud spolu nehrály. Nejproduktivnější hráči týmu v sezoně: Jan Káňa 41/32 (12+20) - Jiří Černoch 50/31 (12+19). Statistiky brankářů v sezoně: Jan Lukáš 2,59, 91,41 a pětkrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,52, 90,13 a třikrát udržel čisté konto - Vladislav Habal 2,54, 90,69 a jednou udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 3,13, 90,18 a třikrát udržel čisté konto, Petr Hamalčík 4,50 a 85,00. Zajímavosti: - Olomouc od roku 2018 chyběla ve čtvrtfinále pouze loni, kdy vypadla v předkole po porážce s Vítkovicemi 2:3 na zápasy. - Karlovy Vary čekají na účast ve čtvrtfinále od roku 2009, kdy získaly titul. Od té doby jsou v extraligovém play off počtvrté a třikrát vypadly v předkole - v roce 2011 se Slavií (2:3 na zápasy), předloni s Pardubicemi (1:3) a v minulé sezoně se stejným soupeřem (0:3). - Olomouc prohrála šest z posledních osmi zápasů a na obě výhry za toto období dosáhla až v nastavení. - Hanáci doma prohráli třikrát za sebou a nezískali ani bod. - Karlovy Vary vyhrály jediný z uplynulých pěti duelů. - Energie venku po dvou výhrách za sebou dvakrát nebodovala. - Karlovy Vary vyhrály čtyři z posledních sedmi vzájemných utkání. - Obránce Tomáš Dujsík z Olomouce působil v Karlových Varech v sezoně 2016/17 a útočník Tomáš Rachůnek už v ročníku 2014/15. HC Kometa Brno (7.) - BK Mladá Boleslav (10.). Začátky: středa 19:00 (O2 TV Sport), čtvrtek 18:00 (ČT sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 1:3, 3:7, 1:4 (Adam Zbořil 1+2 - David Šťastný 3+2). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: dosud spolu nehrály. Nejproduktivnější hráči týmu v sezoně: Robert Říčka 48/47 (27+20) - Tomáš Vondráček 53/41 (21+20). Statistiky brankářů v sezoně: Dominik Furch 2,29, 92,61 a šestkrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 3,29, 90,17 a jednou udržel čisté konto - Filip Novotný 2,21, 92,18 a čtyřikrát udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,31 a 92,12, Marek Stuchlík 2,00 a 91,30. Zajímavosti: - Kometa od roku 2017 nechyběla ve čtvrtfinále až do loňska, kdy vypadla v předkole po porážce s Libercem 2:3 na zápasy. V letech 2017 a 2018 získala shodně titul a v roce 2019 vypadla v semifinále. - Mladá Boleslav chyběla ve čtvrtfinále naposledy v roce 2018, kdy se ani nedostala do play off. V minulých dvou ročnících ztroskotala shodně až v semifinále na mistrovském Třinci. - Kometa vyhrála tři z posledních čtyř zápasů. - Brňané doma zvítězili v šesti z uplynulých sedmi duelů. - Mladá Boleslav vyhrála třikrát za sebou a ztratila jediný bod. - Bruslařský klub venku zvítězil třikrát za sebou a ztratil jen jeden bod. - Kometa ve vzájemných soubojích s Mladou Boleslavi čtyřikrát za sebou nebodovala a naposledy uspěla loni 1. února, kdy doma zvítězila 2:1. - Dva hráči Komety mají v pátek narozeniny. Slovenskému obránci Marku Ďalogovi bude 34 let a útočník Eduard Šalé oslaví osmnáctiny. - Útočníkovi Tomáš Šmerhovi z Mladé Boleslav zbývá odpykat jedno utkání z dvouzápasového disciplinárního trestu za faul na obránce Petra Zámorského z Plzně. - Obránce Alex Lintuniemi z Mladé Boleslavi může nastoupit ke 100. utkání v české extralize. - Bek Michal Gulaši z Komety vypomáhal Mladé Boleslavi ještě v první lize v sezoně 2006/07 z extraligových Vítkovic, další bek Marek Hrbas hrál za Bruslařský klub v letech 2019 až 2021 a útočníci Petr Holík v ročníku 2017/18 a Adam Zbořil v letech 2019 až 2021. - Kouč Mladé Boleslavi Jiří Kalous vedl Kometu v minulém ročníku.