Startuje play off, bez diváků a s hrozbou kontumace kvůli covidu

Praha - Na čtyřech stadionech začne ve středu předkolo play off hokejové extraligy, které se liší oproti minulým sezonám. Kvůli koronavirové krizi je tento extraligový ročník nesestupový a do vyřazovací části postoupilo 12 ze 14 celků - čtveřice přímo do čtvrtfinále a osm do předkola. I nadále se bude hrát bez diváků v ochozech a prakticky bez možnosti odkládat zápasy kvůli nemoci covid-19. V případě, že některý z týmů nebude moct kvůli karanténě nastoupit, budou jeho zápasy kontumovány.

"Podmínky jsme nastavili již před začátkem extraligy, protože jsme předpokládali a předvídali, co se všechno může stát, kdyby nás pandemie znovu uvrhla do většího počtu nákaz. V základní části jsme potřebovali odehrát 50 procent utkání, což se podařilo. V sériích play off by musela být utkání kontumována. Vše by řešila sportovně-technická komise soutěže," řekl ředitel extraligy Josef Řezníček na on-line tiskové konferenci.

Vzhledem k termínové listině je nepravděpodobné, že by se zápasy odkládaly. Podle Řezníčka ale existuje varianta, že by se série například zkrátila, kdyby to bylo možné. "Pokud by Generali Česká play off nešlo dokončit vůbec, tak by titul získal tým, který se nejlépe umístil v základní části soutěže a ke dni ukončení soutěže nebyl z play off vyřazen," uvedl Řezníček.

V případě, že by se například jedna série vůbec neodehrála, postoupilo by dále lépe postavené mužstvo po základní části. "Vždy ale budeme reagovat podle aktuální situace. Věřím, že týmy se do této situace nedostanou a všichni pro to dělají vše," řekl ředitel soutěže. Teoreticky existuje i možnost prodloužit sezonu o dva týdny, kdyby například vláda na určitý čas zastavila veškeré sportovní akce v republice.

Podle aktuálního rozpisu se případný sedmý finálový zápas play off bude hrát 30. dubna. Mistrovství světa začne 21. května a národní soutěže by podle pravidel Mezinárodní hokejové federace měly skončit nejpozději o týden dříve.

"Měli jsme tuto variantu předpřipravenou, ale když základní část celkem úspěšně běžela, tak jsme ji dále nerozpracovávali. Doufám, že se nám nic podobného nestane, ale uvědomujeme si, že něco podobného může nastat," připustil Řezníček.

Drtivou většinu aktuální sezony se extraligové zápasy hrají bez diváků a Řezníček předpokládá, že se na tom v příštích týdnech nic nezmění. Šance, že by se epidemiologická situace v Česku razantně zlepšila, je podle jeho slov minimální.

"Ve čtvrtek večer jsme dostali informace o zpřísnění podmínek, takže teď přicházet s požadavky, že bychom chtěli nějaké diváky, mi nepřichází vhodné. Nevidím to reálně. Musela by se celková situace u nás diametrálně zlepšit a všichni víme, jak dlouhý to má dopad a doběh, pokud se nějaká opatření ukážou smysluplná a účinná," řekl Řezníček.