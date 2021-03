Startuje osmifinále domácího poháru, Plzeň v úterý přivítá Hradec

Praha - Čtyřmi zápasy začne v tomto týdnu osmifinále domácího fotbalového poháru MOL Cupu. V úterý nastoupí Plzeň proti druholigovému Hradci Králové a další tři duely jsou na programu ve středu. Ligový lídr pražská Slavia přivítá třetiligové Karlovy Vary, v soubojích týmů z nejvyšší soutěže pak Teplice hostí Brno a loňský finalista Liberec vyzve České Budějovice. Zbylé čtyři zápasy se odehrají později.

Plzeň se s Hradcem Králové utkala v jediném přípravném duelu v krátké zimní pauze a vyhrála 5:2. Východočeši po podzimu vedou druhou ligu, ale do jarní části vstoupí až o víkendu, takže mohou být nerozehraní.

Pro Plzeň je MOL Cup o to důležitější, že v lize figuruje až na šestém místě tabulky a na pohárové příčky ztrácí pět bodů. Vítězstvím v domácím poháru si Západočeši mohou zajistit účast v Evropské lize.

"Chceme se dostat do finále a pohár přinést sem do Plzně. Je jedno, kdo proti nám stojí. Hradec je kvalitní soupeř. Mají ambiciózní mužstvo, které chce postoupit do ligy. Možná něco podobného jako Brno či Příbram, s nimiž se utkáváme v lize," řekl asistent plzeňského trenéra Marián Zimen.

Slavia má příznivý los, jako jediná nastoupí proti celku z třetí ligy. Suverénní lídr nejvyšší soutěže proto může proti Karlovým Varům pošetřit opory po náročném programu v minulém týdnu, kdy Pražané po venkovní výhře 2:0 vyřadili v Evropské ligy Leicester. Západočeský soupeř má v názvu rovněž Slavia a používá červenobílé logo s hvězdou a sešívané dresy.

Pražané by rádi navázali na pohárový triumf z let 2018 a 2019 a získali double. "Pohár pro nás hodně znamená, dosáhnout na trofej je pro nás největší motivace. Máme dobře našlápnuto v lize, kde ale určitě nemáme nic v kapse. Chceme si zopakovat předminulou sezonu, kdy jsme získali double," řekl asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl.

Finalista minulého ročníku MOL Cupu Liberec přivítá České Budějovice a zopakuje se s nimi nedávný souboj z ligy. Opatrný duel v polovině února skončil bez branek.

"Byl to velmi těžký zápas, Budějovice jsou velmi kvalitní mužstvo s dobrými fotbalisty. Jsme rádi, že hrajeme doma. Asi namixujeme sestavu. Máme hráče, kteří nedostávají tolik příležitostí. Budeme chtít, aby se rozehráli ti, kteří pro nás mohou být přínosem ve finální fázi sezony," podotkl liberecký trenér Pavel Hoftych.

V Teplicích na sebe narazí dva týmy, které v lize bojují o záchranu. Severočeši jsou v tabulce čtrnáctí, Zbrojovka figuruje na první sestupové pozici. Úvodní vzájemný duel v prosinci v lize vyhrály Teplice 1:0.

Obhájce pohárového vítězství Sparta musela kvůli koronaviru v týmu do karantény a osmifinále s Ostravou odehraje až 17. března. V příštím týdnu přivítají Bohemians 1905 Olomouc a zápasy Mladá Boleslav - Slovácko a Vlašim - Jablonec jsou na programu až na konci března v reprezentační přestávce. Kvůli covidu-19 stále nemohou do hledišť fanoušci.

Program osmifinále:

--------

Úterý 2. března:

14:00 Plzeň - Hradec Králové.

Středa 3. března:

14:00 Teplice - Brno, 17:00 Liberec - České Budějovice, 19:00 Slavia Praha - Karlovy Vary.

Úterý 9. března:

16:00 Bohemians Praha 1905 - Olomouc.

Středa 17. března:

16:30 Sparta Praha - Ostrava.

Pátek 26. března:

14:30 Mladá Boleslav - Slovácko.

Sobota 27. března:

14:00 Vlašim - Jablonec.