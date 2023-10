Startuje nová sezona NBA, po osmi letech zřejmě bez české účasti

New York - V úterý začne 78. ročník basketbalové NBA. Tentokrát ale zřejmě bez české účasti, protože Vít Krejčí neuspěl na kempu Minnesoty a momentálně je bez smlouvy. Pokud ho neangažuje jiný tým, bude to poprvé od sezony 2015/16, kdy v elitní zámořské lize nebude český basketbalista. Ročník odstartuje obhájce titulu Denver soubojem s Los Angeles Lakers s nejlepším střelcem historie LeBronem Jamesem.

Denver udržel pohromadě téměř celý mistrovský kádr, z opor odešel jen Bruce Brown do Indiany. Nahradit by ho měl zkušený Justin Holiday z Dallasu, který získal titul v roce 2015 s Golden State. Přibyl i nadějný nováček Hunter Tyson. Šance Denveru na obhajobu ale budou záviset zejména na formě Nikoly Jokiče. Srbský pivot sice nezískal třetí cenu pro nejužitečnějšího hráče v řadě, poté co přednost dostal Joel Embiid, vše si ale vynahradil v play off, kde jedním z nejlepších výkonů v dějinách dovedl Nuggets k titulu.

"Nikola je nejlepší hráč na světě. A je stále ještě mladý. Bude teď ještě zkušenější a chytřejší. Nevidím nikoho, kdo by ho zastavil. Týmy na něj stále nenašly recept," řekl o Jokičovi spoluhráč Aaron Gordon. "Jeho hlavní zbraní je klid a že basketbal tolik neřeší. Ale co nás dělá opravdu silnými jako tým, to je naše chemie. Všichni jsme mimo hřiště ještě lepší parta než na hřišti," dodal.

Jokič a spol. ale budou mít konkurenci v několika týmech, které se rozhodly složit hvězdné kádry s cílem získat titul. Pro Milwaukee skončila minulá sezona dříve, než Bucks čekali, proto se vedení rozhodlo k Janisi Adetokunbovi přivést Damiana Lillarda z Portlandu. V jednom týmu tak budou druhý a třetí nejlepší střelec za posledních 10 let.

"Mít v týmu hráče, jako je Dame, je neuvěřitelné. Je to hráč opravdu vysoké úrovně. Navíc hrozně moc chce vyhrát a to se mi líbí. Je stejně hladový jako já," řekl Adetokunbo.

Ještě dál šel Boston, který k Jaysonu Tatumovi a Jaylenu Brownovi přivedl amerického reprezentanta Jrue Holidaye a lotyšskou hvězdu Kristapse Porzingise pod koš. U něj je sice handicapem chatrné zdraví, ale pokud zůstane schopný hrát celou sezonu, budou Celtics patřit k hlavním favoritům na titul.

O titul usiluje i Phoenix, který byl také aktivní při sestavování supertýmu. K Devinu Bookerovi a Kevinu Durantovi dovedl dalšího elitního střelce Bradleyho Beala z Washingtonu. Navíc vyměnil hlavního pivota a bývalou jedničku draftu Deandreho Aytona, se kterým nebyl příliš spokojen, za bosenskou hvězdu Jusufa Nurkiče, který v Portlandu podával spolehlivé výkony a nevadí mu hrát ve stínu hvězd.

Na zkušenost vsadili sedminásobní šampioni z Golden State, kteří k Stephenovi Currymu, Klayi Thompsonovi a Andrewu Wigginsovi přivedli veterána Chrise Paula, kterému v 38 letech chybí k puncu jednoho z nejlepších rozehrávačů historie jediné, a to titul.

"Zatímco na Východě je to asi jen o tom, zda půjde do play off první Milwaukee, nebo Boston, i když já bych teď spíše vsadil na Boston, na Západě je to tradičně našlapané. Řekl bych, že nás čeká jedna z nejvyrovnanějších sezon. Těžko se odhaduje, co se stane," řekl bývalý generální manažer Golden State Bob Myers.

Do bojů o nejvyšší příčky budou chtít promluvit i poslední finalisté z Miami. Těm se ale na přestupovém trhu nepovedlo ulovit velkou rybu a budou spoléhat zejména na dobrou týmovou chemii jako v předešlé sezoně podpořenou individualitou Jimmyho Butlera.

V možná své poslední sezoně bude chtít uspět i James považovaný spolu s Michelem Jordanem za nejlepšího hráče historie. Po nepříliš úspěšné sezoně se Lakers povedlo zajímavě omladit tým a přivést nikoli hvězdné, ale kvalitní hráče, kteří hráli důležitou roli ve svých předchozích týmech. Klíčové pro úspěch ale bude zdraví druhé hlavní hvězdy týmu Anthonyho Davise.

"LeBronovi sice bude 39 let, ale na hřišti vypadá pořád jako mladík. Nikdo přes léto netrénoval tolik jako LeBron. Často je v hale už v šest ráno," řekl generální ředitel Lakers Rob Pelinka. "Chtěl jsem být první na tréninku, přijdu do haly a tam už je zcela zpocený LeBron. Jde nám všem příkladem," přidal nový hráč Lakers Christian Wood. "Jsem optimista. Přidali jsme velmi dobré hráče. Ale nic nenahradí tvrdou práci. Jen ta nás dovede k cíli," doplnil James.

Velká očekávání všeobecně panují kolem San Antonia a vyvolává je jednička draftu Victor Wembanyama. Devatenáctiletý Francouz je považován za nejvýraznější talent od Jamesova vstupu do ligy. Díky výšce 224 cm a zároveň pohyblivosti a schopnostem se očekává, že bude mít výrazný vliv na celou soutěž a systém hry. Podobná očekávání ale panují i v Oklahomě od loňské jedničky draftu Cheta Holmgrena, který minulou sezonu promarodil.

Základní část NBA potrvá do 14. dubna, následovat bude předkolo play off a hlavní vyřazovací část odstartuje 20. dubna. Nový šampion bude znám v červnu. Novinkou je turnaj, který se uskuteční od 3. listopadu a do 9. prosince a vyvrcholí v Las Vegas. Všechny jeho zápasy až na finále se budou započítávat do tabulky základní části. To by mělo přinést napětí už do první části sezony, kluby tak budou bojovat o dvě hlavní trofeje.

Češi u toho ale zřejmě nebudou. Po Tomášovi Satoranském, který byl v NBA od roku 2016 až do loňska, kdy se vrátil do Barcelony, to vypadá i na odchod Víta Krejčího. Ten po letním konci v Atlantě zkoušel štěstí v Minnesotě, která ho ale těsně před startem sezony zařadila na trh volných hráčů a momentálně se nezdá, že by si ho ještě vybral nějaký jiný tým. Český talent tak zřejmě bude hrát soutěž rezervních týmů G-League za Iowa Wolves, nebo půjde do Evropy, kde o něj měly zájem i celky z Euroligy, a v NBA se zkusí prosadit později.