Startuje nová sezona hokejové extraligy, s 15 týmy a přímým sestupem

Praha - Netradičně s patnácti týmy, přímým sestupem a minimálně na začátku i s diváky zpět na tribunách začne ve středu nová sezona hokejové extraligy. Úvod obstará televizní předehrávka mezi Karlovými Vary a Brnem, další zápasy prvního kola se hrají v pátek. Nový mistr bude znám nejpozději 30. dubna, kdy je na programu případný sedmý zápas finále play off.

V roli úřadujícího šampiona do sezony vstoupí Třinec, který bude útočit na vítězný hattrick. Oceláři získali titul i v roce 2019, loni bylo play off předčasně ukončeno kvůli pandemii koronaviru. "Naše největší přání je, abychom hráli hokej, který se bude líbit divákům v celé republice. A když budeme hrát pěkný hokej, tak by se měly dostavit i výsledky," uvedl třinecký prezident Ján Moder před startem extraligy.

Sesadit Slezany z trůnu se bude snažit hned několik týmů v čele s poraženým finalistou Libercem. Vysoké ambice má tradičně i pražská Sparta, navázat na předešlou vydařenou sezonu chce Mladá Boleslav, výrazně vyšší cíle oproti minulosti mají Pardubice. "Myslím si, že každý tým vstupuje do sezony s tím, že chce vyhrát a mít nějaký úspěch. Vlčáků je tam spousta a myslím si, že letos jich je více než obvykle. Nebude to jednoduchá soutěž," řekl liberecký kouč Patrik Augusta.

Po minulé sezoně, kdy kvůli koronavirovým omezením extraligu žádný tým neopustil ani nehrál baráž, soutěž rozšířilo Kladno jako vítěz první ligy. Mezi elitu se tak opět vrací hvězdný útočník Jaromír Jágr jako hrající majitel Rytířů. Po jeho boku se představí i další útočník s více než tisíci starty v NHL Tomáš Plekanec. Velkou pozornost bude přitahovat rovněž David Krejčí. Vítěz Stanleyova poháru z roku 2011 v dresu Bostonu se rozhodl, že se nejméně na rok vrátí do mateřské Olomouce.

V této sezoně se již o udržení hrát bude. Přímo do první ligy spadne poslední tým po základní části, která bude mít tentokrát 60 kol. Čtrnáctý celek čeká baráž s vítězem druhé nejvyšší soutěže. Do play off tradičně postoupí dvanáct mužstev, čtveřice přímo do čtvrtfinále, celky na 5. až 12. místě čeká předkolo.

Zatímco většina předešlé sezony se hrála bez diváků, nyní soutěž odstartuje i s fanoušky. Stejně jako na dalších sportovních či kulturních akcích ale musí diváci při vstupu do arén doložit bezinfekčnost - prokázat se mohou dokončeným očkováním, dokladem o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech či negativním testem. PCR odběr může být starý maximálně sedm dní, antigenní pak 72 hodin.