Startuje nová rallyeová sezona, titul obhajuje Pech

Kopřivnice (Novojičínsko) - Nová sezona mistrovství České republiky v automobilových soutěžích odstartuje o víkendu v Kopřivnici, kde bude centrum Valašské rallye. Hlavními aspiranty na titul jsou tradičně Jan Kopecký a Václav Pech, který v loňském zkráceném šampionátu dokázal přerušit sérii pěti Kopeckého triumfů a stal se domácím mistrem poosmé.

"Samozřejmě, že budeme chtít bojovat o nejvyšší příčky, ale jak to opravdu bude, to nikdo neví. Doufám, že jsme připraveni a oproti loňsku jsme nezpomalili. Snad i zrychlíme, i když nevím, zda hned teď na prvním závodě, protože to bude chtít najet nějaké kilometry a opět si zvyknout na auto. Doufám, že budeme dostatečně rychlí, abychom bojovali o přední místa," řekl Pech ČTK.

Čtyřiačtyřicetiletý jezdec EuroOil týmu bude opět závodit se speciálem Ford Focus WRC. Nejdůležitější pro Pecha bude, aby si rychle zvykl na závodní rytmus. Minulá sezona pro něj skončila již v září. "Dělali jsme všechno pro to, abychom byli připravení dobře, ale přece jen musím říct, že jsem malinko nervózní v tom smyslu, že jsem dlouho nezávodil a chybí taková rozježděnost v závoďáku. Vjem z rychlosti a brzdění," přiznal Pech.

Kopecký se tentokrát na start nepostaví jako člen továrního týmu Škoda Motorsport, který v závěru loňského roku opustil, ale pojede za jeden z dealerských týmů, podporovaný mladoboleslavskou automobilkou. Podobně jako například Filip Mareš nebo Jan Černý.

"Myslím si, že podpořit tolik týmů je od Škodovky parádním tahem. Máme se na co těšit. Náš cíl je jasný, chceme získat titul," uvedl Kopecký pro ČT. "Pro mě je to samozřejmě velká změna. Dali jsme si za úkol být na všechny závody maximálně připraveni, to znamená, aby byl výsledek podobný jako v továrním týmu," řekl Kopecký, který ovládl poslední tři ročníky Valašské rallye. V minulém roce se soutěž nejela.

Letošní sezona má být sedmidílná, do kalendáře však může stejně jako loni zasáhnout pandemie koronaviru. V roce 2020 se nakonec odjely jen tři soutěže, již nyní je jasné, že v plánovaném květnovém termínu se neuskuteční Rallye Český Krumlov. Pořadatelé ji chtějí přesunout na podzim.