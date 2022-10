Startuje NBA s Krejčím v Atlantě a s několika aspiranty na titul

New York - V noci z úterka na středu středoevropského času odstartuje 77. sezona NBA a titul v ní budou obhajovat basketbalisté Golden State Warriors. Nejúspěšnější tým posledních let bude mít tentokrát řadu vyzyvatelů a čeká se, že nadcházející ročník by mohl být vůbec nejvyrovnanější v historii. V soutěži bude opět česká stopa. Víta Krejčího čeká po přestupu z Oklahoma City do Atlanty zřejmě klíčové období kariéry, ve kterém musí prokázat, že má na nejlepší ligu světa.

V zámoří už je osamocený, poté co česká stálice Tomáš Satoranský se v létě rozhodl vrátit po šesti letech působení v NBA do Barcelony.

Krejčí, který je historicky pátým Čechem v NBA, má před sebou velkou výzvu. Zatímco loni byl nováčkem, který neměl co ztratit, nyní už se bude rozhodovat o jeho další budoucnosti v soutěži. A to navíc pro něj ve zcela novém prostředí, poté co ho Oklahoma poslala do Atlanty výměnou za Maurice Harklesse. Rázem se z mladého týmu v přestavbě dostal do klubu, který chce aspirovat na nejvyšší příčky ve Východní konferenci.

Atlanta se rozhodla k hvězdě Trae Youngovi přivést ještě jednoho hvězdného rozehrávače Dejounteho Murrayho, jenž byl tahounem San Antonia, a trenér Nate McMillan by tím pádem měl mít tým, který může pomýšlet na finále konference jako v předminulé sezoně. Otázkou je, jaký prostor bude mít Krejčí v situaci, kdy na dvou rozehrávačských pozicích jsou dvě největší hvězdy týmu. V přípravě naskočil český reprezentant do tří zápasů, odehrál celkem 27 minut, připsal si 8 bodů a 6 asistencí.

Ve Východní konferenci bude mít Atlanta silnou konkurenci. Milwaukee s dvojnásobným nejužitečnějším hráčem soutěže Janisem Adetokunbem bude chtít zpátky na trůn. Opět finálové ambice bude mít Boston, který se snažil ještě posílit a přivedl zkušené hráče Danila Gallinariho, Blakea Griffina a Malcolma Brogdona.

Na nejvyšší příčky budou tradičně pomýšlet i Miami či Philadelphia s hvězdným duem James Harden - Joel Embiid a černým koněm by mohl být Cleveland, který udělal největší letní přestup a získal z Utahu Donovana Mitchella a má v kádru mix mladých talentů a zkušených hráčů v čele s Kevinem Lovem.

Původně se zdálo, že bude letní přestupový trh více živý. Spekulovalo se o odchodu Kevina Duranta z Brooklynu, ale ten nakonec zůstal. Stejně tak Russell Westbrook v Los Angeles Lakers. Největší změny udělal Utah, který kompletně rozpustil tým a začal s přestavbou - kromě Mitchella vyměnil i nejlepšího obránce v soutěži Rudyho Goberta do Minnesoty. Do sezony jde Utah s jedenácti novými hráči a nelze od něj čekat zázraky, spíše se bude soustředit na stavbu týmu pro další roky.

V Západní konferenci se tím pádem otevírá šance dalším týmům. A právě Minnesota by po letech tápání měla zažít klíčový rok. Pomoci jí k tomu mají dvě věže Gobert a Karl-Anthony Towns, které doplňují Anthony Edwards a D'Angelo Russell z perimetru.

Do finále se bude chtít vrátit i obhájce titulu Golden State, trenér Steve Kerr ale bude muset ukočírovat své hvězdy, kterým za rok končí kontrakty a budou bojovat o nové. Už během léta se na tréninku poprali Draymond Green a Jordan Poole. Pokud ale hráči najdou opět společnou chemii, měli by být Warriors v čele se Stephenem Currym znovu favoritem na titul.

"Draymond se mi omluvil a tím to končí. Teď jdeme hrát basketbal. Všichni tu víme, co to znamená vyhrávat, a my si jdeme pro další titul. Teď jsme všichni bratři, co jdou za společným cílem," prohlásil Poole.

Západní konference je ale hodně nabitá. Vysoké ambice má vítěz základní části minulé sezony Phoenix, v dobrých výkonech by měl pokračovat Memphis, zpět na výslunní chtějí Los Angeles Lakers, s LeBronem Jamesem, jenž bude mít možná poslední šanci na zisk pátého titulu, k čemuž má pomoci nový trenér Darvin Ham.

Na první titul naopak čekají evropské megahvězdy Nikola Jokič s Denverem a Luka Dončič s Dallasem. Zejména Mavericks se snažili zvýšit sílu pod košem a příchody JaValeho McGeeho a Christiana Wooda vytvořit Dončičovi tým, který může myslet na nejvyšší příčky.

Fanoušci se těší také na návraty známých hvězd, které kvůli zranění vynechaly minulou sezonu. Los Angeles Clippers by měl pozvednout Kawhi Leonard, Denver by měl mít brzy zpátky rozehrávače Jamala Murrayho a v New Orleans netrpělivě vyhlížejí, co předvede bývalá jednička draftu Zion Williamson.

Každý tým opět sehraje v základní části 82 zápasů, a to do 9. dubna. Týmy na sedmém až desátém místě v obou konferencích sehrají baráž o postup do play off, která začne 15. dubna. Nový šampion bude znám v červnu příštího roku.