Startuje možná nejvyrovnanější sezona NBA v historii

New York - V noci na středu odstartuje 74. sezona basketbalové NBA, která má patřit k nejzajímavějším v historii. Přes léto se odehrálo několik přestupů velkých hvězd a vzniklo více silných týmů, které mohou usilovat o titul. České fanoušky bude zajímat, jak si jediný Čech v soutěži Tomáš Satoranský povede po přesunu do slavných Chicago Bulls, kde má být v základní pětce.

Satoranský po třech sezonách ve Washingtonu využil končící smlouvy a dohodl se s Chicagem, kde s ním mají velké plány. Trenér Jim Boylen už dopředu oznámil, že český reprezentant bude v základní sestavě Bulls pro úvodní zápas. Satoranský zaujal svými výkony i generální manažery ostatních týmů, kteří ho tipovali jako jednoho z kandidátů na možný průlom roku a zařadili ho mezi posily, které neměly takový ohlas v médiích, ale mohou přinést největší užitek.

"Já neřeším, kdo bude v zahajovací sestavě. Pro mě je hlavní, abych mohl pomoci týmu, jak nejlépe dovedu. Máme v týmu hodně tvůrců hry, což je v dnešním basketbale důležité," řekl Satoranský po příchodu do Chicaga.

Bulls v minulé sezoně skončili ve Východní konferenci až třináctí, nyní zkusí se Satoranským a dalšími posilami Cobym Whitem či Thaddeusem Youngem vybojovat účast v play off.

Titul obhajuje Toronto, které ale v létě přišlo o svou hvězdu Kawhiho Leonarda a k favoritům nepatří. Leonarda získali Los Angeles Clippers, kteří navíc přivedli i další velkou hvězdu Paula George a vytvořili jeden z nových supertýmů. V lize se totiž stalo trendem seskupování velkých hvězd. Konkurenční Lakers k LeBronu Jamesovi přivedli Anthonyho Davise, Houston k Jamesi Hardenovi angažovali Russella Westbrooka, Brooklyn Nets získali Kyrieho Irvinga a Kevina Duranta (ten však kvůli zranění přijde o celou sezonu).

Už v minulé sezoně ukázaly svou sílu Philadelphia, Milwaukee s nejužitečnějším hráčem ligy Janisem Adetokumpem, Denver s Portland. Odepisovat se nesmí ani hegemon posledních let Golden State Warriors, který sice přišel o Duranta a navíc se mu zranila další hvězda Klay Thompson, přesto jeden z nejlepších hráčů soutěže Stephen Curry ve spolupráci s dalším rozehrávačem D'Angelem Russellem budí respekt.

"Tohle bude asi nejvyrovnanější sezona, co pamatuji. V každém týmu jsou talentovaní hráči. Těžko se tak hledá favorit, ale já bych si vsadil na Lakers. Mají LeBrona, Davise s také hodně širokou lavičku. To mi chybí u Clippers či Houstonu. Warriors zase chybí Klay Thompson. Takže mi z toho vycházejí Lakers," řekl americký hráč Nymburka Zach Hankins, který měl do NBA blízko. V létě bojoval o smlouvu ve Philadelphii, ale nakonec se do kádru nevešel.

Lakers mají co napravovat, jelikož od roku 2013 marně čekají na play off. Loni se jim to nepodařilo zlomit ani příchodem megahvězdy Jamese. Vedení šestnáctinásobných mistrů tak učinilo kroky, jak tým ještě posílit. Především přivedlo Davise, který byl hvězdou v New Orleans. Další oporou měl být DeMarcus Cousins, který se ale záhy zranil. Místo něj se vrátil další hvězdný pivot Dwight Howard, který však zůstával v posledních letech za očekáváním. K tomu přišli Avery Bradley či Danny Green. Z Lakers se tak stal hlavní favorit.

Velkou pozornost poutá i New Orleans, které si vybralo jako jedničku draftu Ziona Williamsona, považovaného za jednoho z největších talentů v historii. V přípravě to potvrzoval, ale kvůli zranění přijde o start sezony.

Novinkou je zavedení možnosti pro trenéry jednou za zápas zpochybnit výrok sudích a nechat si verdikt ověřit na videu. Na týmy opět čeká 82 zápasů základní části, která potrvá do 15. dubna příštího roku. O tři dny později začne play off. Nový šampion bude znám v červnu.