Startuje motocyklové MS, už bez Brna a s jediným Čechem

Losail (Katar)/Praha - Netradičně dvěma závody na jednom místě bude zahájena nová sezona mistrovství světa silničních motocyklů. Devatenáctidílný seriál v neděli odstartuje opět na katarském okruhu Losail a na stejné trati se o body pojede i o týden později. Součástí šampionátu už nebude Velká cena České republiky, kterou se brněnští pořadatelé rozhodli z ekonomických důvodů zrušit.

Stejně jako v minulém roce bude jediným Čech v seriálu Filip Salač, který pokračuje v kategorii Moto3 a bude se snažit vylepšit celkové 21. místo z předešlé sezony. "Už to beru tak, že jezdím mistrovství světa jako stálý jezdec, a není to, jako když jsem tady byl první rok, kdy jsem měl ze všeho respekt a vše bylo nové. Nasbíral jsem spoustu zkušeností, které se budou hodit," řekl Salač ČTK.

Devatenáctiletý jezdec zůstal v italském týmu Rivacold Snipers a věří, že už se naplno sžil s motocyklem Honda, na který před rokem přesedl. "Cíle jsou stejné jako loni, chtěl bych se podívat na bednu. Uvidíme, jak to půjde. Každopádně jsem tady třetí rok a už bych se měl ukázat. Myslím si, že letošní sezona bude rozhodující s ohledem na to, co se se mnou bude dít dál. Určitě bude zajímavá," uvedl rodák z Mladé Boleslavi.

V minulé sezoně získali tituly Španělé Joan Mir (MotoGP) a Albert Arenas (Moto3) a Enea Bastianini z Itálie (Moto2). Oba šampioni nižších tříd změnili po triumfu kategorii, Arenas postoupil do Moto2 a Bastianini bude jezdit v královské MotoGP.

Největší pozornost tradičně přitahuje MotoGP, ve které bude usilovat o návrat na trůn osminásobný šampion Marc Márquez. Osmadvacetiletý Španěl dominoval kategorii od roku 2016, loni jej ale ze hry vyřadila zlomenina pažní kosti v červencové Velké ceně Španělska v Jerezu. Ani v současnosti ale stále není fit a v Kataru bude chybět.

"Obtížné období jej posílilo. Nakonec se vrátí stejně silný, jako byl. Jeho cíle zůstávají stejné - vyhrát závody a šampionát," uvedl šéf továrního týmu Honda Tecuhiro Kuwata. "Je to pro mě nová zkušenost, která se mi v budoucnosti hodí. Jestli budu podstupovat stejná rizika? V případě zranění nevím, ale na trati určitě," citovala agentura AFP Márqueze, vítěze 82 závodů MS, jehož potíže souvisejí i s tím, že návrat několikrát uspěchal.

O mistrech světa se podle aktuálního kalendáře rozhodne nejpozději 14. listopadu, kdy je na programu závěrečná Velká cena Valencie. Vloni se kvůli pandemii koronaviru termínová listina během roku výrazně změnila a uskutečnilo se nakonec jen 15 závodů, v MotoGP ještě o jeden méně.