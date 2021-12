Startuje mise NASA IXPE, zkoumající záření z objektů, jako jsou černé díry

Kennedyho vesmírné středisko (USA) - Raketa Falcon 9 společnosti SpaceX úspěšně vynesla z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě observatoř IXPE americké vesmírné agentury NASA. Satelit se třemi stejnými teleskopy bude měřit polarizaci kosmického rentgenového záření pocházejícího z extrémních objektů, jako jsou například zbytky supernov, obří černé díry, neutronové hvězdy nebo pulsary, informovala NASA.

První stupeň rakety Falcon 9 po svém již pátém vynesení nákladu do kosmu opět zdárně dosedl na jednu ze dvou plovoucích přistávacích plošin firmy SpaceX Just Read the Instructions. Mezitím druhý stupeň dopravil observatoř IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer) na stanovenou oběžnou dráhu ve výšce přibližně 600 kilometrů. Úspěch startu mise potvrdilo bezproblémové rozvinutí solárních panelů a přijetí prvních signálů řídicím střediskem.

V observatoři IXPE astronomové získají nový nástroj pro zkoumání záhad vesmíru. Aparát o velikosti ledničky je vybavený třemi identickými dalekohledy, které dokážou zkoumat polarizaci světla vycházejícího z různých kosmických vysoce energetických zdrojů, jako jsou mimo jiné černé díry a neutronové hvězdy. Vědci tak budou moci studovat strukturu a mechanismy, které pohánějí tyto typy tajemných kosmických objektů.

"IXPE nám pomůže prověřit a zdokonalit naše současné teorie o tom, jak vesmír funguje," řekl vedoucí vědec mise Martin Weisskopf. "Dokonce můžeme objevit víc vzrušující teorie o těchto exotických objektech, než jaké jsme dosud předpokládali," dodal.