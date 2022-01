Budapešť/Bratislava - Ve čtvrtek začne v Maďarsku a na Slovensku 15. mistrovství Evropy házenkářů. Mezi 24 účastníky nechybí ani česká reprezentace, která bude obhajovat 12. místo z předloňského šampionátu. Svěřenci trenéra Rastislava Trtíka se v základní skupině "smrti" v Bratislavě utkají s obhájcem titulu Španělskem, dalším aspirantem na medaili Švédskem a Bosnou a Hercegovinou, přesto se chtějí poprat o postup do další fáze. Hlavním favoritem na zlato je Dánsko.

Evropského šampionátu se podruhé v historii zúčastní 24 týmů, které jsou rozděleny do šesti čtyřčlenných základních skupin. Z nich vždy první dva celky projdou do další fáze turnaje, dvou šestičlenných skupin. Trtíkův výběr potřebuje k postupu vyřadit nejméně jednoho ze dvou velkých favoritů.

Španělé ovládli poslední dvě Eura a získali bronz na letních olympijských hrách a loňském mistrovství světa, kde vybojovali stříbro Švédové. Seveřané jsou se čtyřmi prvenstvími historicky nejúspěšnější zemí evropských šampionátů, všechna zlata si ale připsali už v letech 1994 až 2002.

"Náš cíl nemůže být jiný než postup ze skupiny, byť je odvážný. Chceme se poprat s velmi silnými týmy. Žádná jiná skupina nemá dva medailisty z posledního mistrovství světa a dvojnásobné evropské šampiony, je to skupina smrti. Přesto ten cíl musí být postaven takto," řekl na on-line tiskové konferenci Trtík.

"Ten cíl je obrovský, už postup ze skupiny by byl něco, jako kdybychom vyhráli medaili," doplnil brankářský veterán Martin Galia, který kvůli zranění nemůže startovat a bude Trtíkovým gólmanským poradcem.

V českém celku se před šampionátem objevily dva případy koronaviru, pozitivní test měli hráč a člen realizačního týmu. V mužstvu se ale nákaza nerozšířila a reprezentace nemusela rušit účast jako před rokem, kdy kvůli covidu na poslední chvíli odřekla start na mistrovství světa.

"Příprava byla chudá, ale nebyli jsme sami, kdo zažíval podobnou situaci. Nemůžeme se schovávat za covid, za nepřízeň. Víme, že na postup potřebujeme vyhrát dvě utkání. Každý z těch tří zápasů bude velmi důležitý a do každého musíme jít na plné pecky," řekl Trtík, který převzal reprezentaci poté, co vloni svazová exekutiva po odřeknutí účasti na světovém šampionátu odvolala trenérskou dvojici Jan Filip, Daniel Kubeš.

"Chceme vyhrát každý zápas a je jedno, proti komu to bude. Víme, že nejsme favorit téhle skupiny. Ale jedeme tam s tím, že chceme vyhrát aspoň dva zápasy a postoupit dál," uvedla jedna z opor týmu spojka Tomáš Babák.

Český celek se na mistrovství Evropy představí potřetí za sebou. Předloni obsadil 12. místo a v roce 2018 šestou příčkou vyrovnal své maximum. Od roku 2008 chyběl národní tým na Euru jen jednou.

Šampionát, kterého se mohou zúčastnit pouze hráči očkovaní proti koronaviru, v pěti městech společně hostí Maďarsko se Slovenskem. Česká reprezentace odehraje základní skupinu v Bratislavě. Při zápasech na Slovensku smí být hlediště zaplněna jen z jedné čtvrtiny, v Bratislavě to čítá dva a půl tisíce diváků.

"Všichni víme, že do Bratislavy je to prakticky za rohem. Budeme rádi, že aspoň 25 procent kapacity tam bude. Můžeme počítat s takovým malým domácím prostředím. Snad nám to potom ve vypjatých chvílích i pomůže," přál si brankář Tomáš Mrkva.

Největším favoritem na zlato nejsou vítězové posledních dvou evropských šampionátů Španělé, nýbrž Dánové. Seveřané ovládli předchozí dvě mistrovství světa, na Euru ale čekají na prvenství od triumfu v roce 2012. Tradičně vysoko míří úřadující olympijští vítězové Francouzi. Nový šampion bude korunován 30. ledna v Budapešti.

"Myslím, že favoriti na zlato budou jako pokaždé Dánové. Možná Španělsko, Maďarsko s podporou diváků bude taky hodně vysoko. A nesmíme zapomínat ani na Francouze," uvedl Mrkva.

"Já bych řekl Švédsko, čímž jen zvýrazním sílu naší skupiny. Šampionáty jsou v poslední době neuvěřitelně vyrovnané. Záleží, jak se kdo vyspí, jaký bude mít den. Rozhodovat bude branka, dvě. O to lepší je to pozvánka pro diváky. Bude to velmi zajímavý šampionát," řekl Trtík, který povede reprezentaci na velké akci poprvé od mistrovství světa v roce 2005.

Program českého týmu v základní skupině E:

Čtvrtek 13. ledna: 18:00 ČR - Španělsko,

sobota 15. ledna: 18:00 ČR - Bosna a Hercegovina,

pondělí 17. ledna: 20:30 ČR - Švédsko.