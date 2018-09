Praha - Ve čtvrtek odstartuje Liga národů, nová soutěž UEFA pro fotbalové reprezentace. Ačkoli jde o projekt, který především nahrazuje přátelské zápasy, jeho důležitost je mnohem větší. V budoucnu se totiž podle výsledků v Lize národů bude nasazovat při losování kvalifikací a šampionátů. Každý nezdar tak může hodně bolet. Naopak úspěch zaručí účast v play off o postup na mistrovství Evropy, pokud si týmy nezajistí postup přímo z kvalifikace.

"Liga národů je hrozně důležitá. Žebříček UEFA nyní mizí. Každý bod a gól bude hodně důležitý," řekl generální sekretář Fotbalové asociace ČR Rudolf Řepka. "I když někdo vyhraje mistrovství Evropy, ale v Lize národů spadne do druhé ligy, tak v další kvalifikaci bude nasazený až ve druhém koši," dodal.

Padesát pět národních týmů Evropy bylo rozděleno do čtyř výkonnostních lig a následně rozlosováno do tříčlenných a čtyřčlenných skupin. Česká reprezentace byla na základě dosavadních výsledků a 23. příčky v žebříčku zařazena do Ligy B, kde se ve skupině utká se Slovenskem a Ukrajinou.

Vítěz skupiny postoupí do Ligy A a bude se moci v následujícím ročníku těšit na konfrontaci s nejlepšími týmy Evropy. Zároveň bude mít jistotu účasti v play off o ME, v němž se 16 týmů utká o čtyři zbylá místa na šampionátu. Mezi šestnáctkou budou čtyři nejlepší celky z Ligy B, které neuspějí v kvalifikaci o šampionát. Poslední tým skupiny naopak spadne do Ligy C a bude v prosinci při losu kvalifikace ME nasazen až ve třetím koši, což boj o postup hodně ztíží.

"Ten koncept se mi líbí. Je to nová soutěž, ve které se i vzhledem k postupům na mistrovství Evropy může hodně podařit, ale i hodně pokazit. Také nám odpadnou zápasy, ve kterých se hodně střídá a nemají takové tempo a kvalitu. Měl by to být přínos," míní brankář Tomáš Vaclík.

V Lize A se bude hrát o mistra Ligy národů. Vítězové těchto elitních skupin si v červnu 2019 zahrají Final Four o novou trofej. O hostitelství závěrečného turnaje pro čtyři nejlepší týmy se ucházejí Itálie, Polsko a Portugalsko, které jsou společně ve skupině. Pořadatelem tak bude vítěz této skupiny.

Liga národů přináší také zajímavé finanční ohodnocení. Za účast v první lize je odměna 1,5 milionu eur, ve druhé milion, ve třetí 750 tisíc a ve čtvrté půl milionu eur. Celkové vítězství v jednotlivých skupinách vynese stejné částky. Týmy mimo první místa nedostanou nic navíc. Celkový šampion soutěže obdrží čtyři miliony eur.

Češi tak nyní mají jistý příjem milion eur (asi 25,7 milionu korun). Tuto částku mohou zdvojnásobit, pokud vyhrají skupinu.

Skupinové boje proběhnou od září do listopadu. V červnu 2019 se odehraje Final Four. Los play off o postup z Ligy národů na EURO bude 22. listopadu 2019 a samotné play off se odehraje 26. až 31. března 2020.