Startuje liga fotbalových mistrů Evropy, Juventus chce v Itálii sesadit Inter

Řím - Fotbalisté Juventusu budou chtít v novém ročníku italské Serie A napravit nevydařenou sezonu a vrátit se na mistrovský trůn. Turínský klub se staronovým trenérem Massimilianem Allegrim či hvězdným Cristianem Ronaldem zaútočí po roční odmlce na 10. titul z posledních 11 sezon. Nového kouče mají také úřadující šampion Inter Milán, pátá Neapol, šesté Lazio Řím nebo sedmé AS Řím. Do soutěže čerstvých mistrů Evropy, která startuje v sobotu, mohou zasáhnout také tři Češi.

Tým "Staré dámy", v němž působí na pozici viceprezidenta také Pavel Nedvěd, nenavázal v uplynulém ročníku na předchozí úspěšné období a vedle výpadku v osmifinále Ligy mistrů skončil v lize až čtvrtý. Navzdory zisku domácího poháru zůstal v lize poprvé od roku 2012 bez titulu a na vítězný Inter ztratil 13 bodů.

Po pouhém roce tak skončil na lavičce trenér Andrea Pirlo, jehož nahradil Allegri. Ten se do Juventusu vrátil po dvou letech a v minulosti s ním získal pět ligových titulů nebo čtyři domácí poháry. "Musíme jít po cestě, která nás v květnu přivede až k titulu. Naším velkým přáním je ale také uspět v Lize mistrů," citovala agentura Reuters Allegriho.

Čtyřiapadesátiletý Allegri byl i rád, že v jeho týmu zůstal Ronaldo, o jehož možném odchodu se v létě spekulovalo. Navíc by si přál, aby se z portugalské hvězdy stala ještě větší osobnost než doposud. "Je to mimořádný hráč a inteligentní člověk. Mluvil jsem s ním stejně jako s ostatními a řekl mu, že to bude důležitá sezona. Očekávám od něj ještě větší vliv než před třemi lety. Nemůže být už jen střelcem a vzhledem k tomu, že máme v týmu spoustu mladých hráčů, chci, aby převzal ještě větší zodpovědnost," uvedl Allegri.

Změny nastaly i ve vedení, kam přišel například bývalý šéf týmu Ferrari z formule 1 Maurizio Arrivabene. Do Parmy odešel brankář Gianluigi Buffon, který s roční odmlkou působil v Juventusu 20 let, na poslední chvíli zase přišel čerstvý mistr Evropy, záložník Manuel Locatelli. V týmu se již přidal k dalším evropským šampionům, jimiž jsou Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi a Federico Chiesa.

"Juventus je vždy favoritem a nyní to platí ještě víc. Poté, co v minulé sezoně nevyhráli, budou zase hladoví po úspěchu. Max je navíc jeden z nejzkušenějších trenérů. Je to chytrý a mazaný moderní kouč, který zvládá těžké situace jako jeden z nejlepších," řekl bývalý trenér Marcello Lippi.

Také úřadující mistr Inter Milán má nového trenéra. Kvůli finančním dopadům koronaviru a snížení rozpočtu odešel trenér Antonio Conte, jenž "Nerazzurri" dovedl k prvnímu titulu za posledních 11 let. Na jeho místo přišel bývalý kouč Lazia Řím Simone Inzaghi. Inter rovněž přišel o svého nejlepšího střelce Romelua Lukakua, který odešel za 97,5 milionu liber (2,9 miliardy korun) do Chelsea, a obránce Ašrafa Hakimího, jenž zamířil do Paris St. Germain. Tato dvojice nastřádala v minulé sezoně 31 branek a 20 asistencí. Nahradit by je měli Edin Džeko z AS Řím nebo Denzel Dumfries z PSV Eindhoven.

"Jsem tu proto, abych navázal na poslední úspěch. Je to těžký úkol, ale vnímám to jako velkou výzvu. Pokud chceme pokračovat tam, kde to v minulé sezoně skončilo, musíme být dál důslední a odhodlaní. Chci, aby jel tým vždy nadoraz a byl silný. Silné týmy se nevzdávají do poslední minuty. I s Laziem se nám podařilo dát řadu rozhodujících gólů v závěru," uvedl Inzaghi.

Do boje o nejvyšší příčky chce promluvit i aktuální vicemistr AC Milán, Neapol s novým trenérem Lucianem Spallettim či AS Řím, které pro změnu povede José Mourinho. Ten se do Itálie vrátil po 11 letech, kdy tehdy vedl Inter Milán. Do minulé sezony byl i posledním koučem, který s ním vyhrál titul.

Zatímco AC Milán přišlo o mistra Evropy a nejlepšího hráče šampionátu brankáře Gianluigiho Donnarummu, Mourinhovo římské AS zase kompenzovalo odchod Džeka příchodem jiného útočníka Tammyho Abrahama. "Čeká mě tu další Mission Impossible. Říkám nemožná, protože lidé mají tendenci mě sledovat a v jejich očích je jen jediný způsob, jak u nich být úspěšný, a to vyhrávat," řekl Mourinho. Slavný portugalský kouč po odchodu z Interu vedl ještě Real Madrid, Manchester United, Chelsea a Tottenham, ale získal jen dva tituly z osmi sezon.

Českou pozornost bude bude poutat Antonín Barák v Hellasu Verona nebo David Heidenreich z Atalanty Bergamo. O budoucnosti Jakuba Jankta v Sampdorii Janov se v současné době jedná, o hráče podle italských médií stojí španělské Getafe, které za něj mělo nabídnout šest milionů eur.

Nový ročník italské nejvyšší soutěže začne sobotními čtyřmi zápasy, mistrovský Inter odstartuje sezonu domácím zápasem proti FC Janov. Juventus zahájí účast v lize o den později na hřišti Udinese. Nováčky soutěže jsou Benátky, Salernitana a Empoli. Podle vládního rozhodnutí mohou diváci zaplnit stadiony z 50 procent kapacity.