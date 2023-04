Startuje hokejové MS žen, Češky obhajují historický bronz

Brampton (Kanada)/Praha - Premiérový start v elitní skupině A čeká na mistrovství světa v kanadském Bramptonu hokejovou reprezentaci žen. Svěřenkyně trenérky Carly MacLeodové před rokem v Dánsku vybojovaly historické bronzové medaile a poprvé se posunuly mezi pětici nejlepších týmů, které mají jistý start ve čtvrtfinále.

"Očekávání jsou obrovská. Očekávání a radost. Hrát mistrovství světa v Torontu, proti Kanadě a Spojeným státům, proti nejlepším celkům na světě, bude skvělé. Mám radost, že budeme mít šanci změřit síly s nejlepšími," řekl asistent trenérky Dušan Andrašovský před odletem evropské části výpravy do zámoří.

Češky se po posunu do "áčka" poprvé v historii utkají s Kanadou, úřadujícími šampionkami a s dvanácti tituly historicky nejúspěšnějším týmem na ženském MS.

"Nikdy jsme proti ní nehrály, takže upřímně ani nevím, co od toho máme čekat. Myslím si, že to bude podobné jako s Amerikou. Uvidíme, jak se nám to povede," řekla ČTK útočnice Tereza Vanišová. Na loňských olympijských hrách v Pekingu hokejistky prohrály ve čtvrtfinále s USA 1:4.

Na konfrontaci s nejlepšími se ale Češky těší. "Byl to náš cíl. Porovnat se s nejlepším, co v ženském hokeji existuje. Už se nemohu dočkat. Bude to pro nás úplně nová zkušenost a půjde spíše o to, abychom uměly reagovat na to, co přijde. Na dobré věci i potenciálně ty špatné," uvedla kapitánka Alena Mills, jedna z patnácti hráček ve výběru, které se podílely na loňském úspěchu.

Hokejistky se ve skupině utkají postupně s Japonskem, Kanadou, USA a Švýcarskem. První zápas je čeká ve čtvrtek ve 21:00 SELČ. "Japonky stejně jako Švýcarky známe. Víme, co od nich očekávat. Máme za cíl vyhrát co nejvíce zápasů. Doufáme, že se nám bude dařit hned od začátku," přála si Vanišová.