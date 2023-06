Startuje golfové US Open, první major po oznámení spojenectví PGA a LIV

Los Angeles - Od čtvrtka do neděle se v Los Angeles uskuteční 123. ročník US Open, třetího ze čtyř golfových majorů roku. Půjde o první velký turnaj po nečekaném oznámení dohody mezi tradiční PGA Tour a konkurenční sérií LIV. Loňský triumf zkusí obhájit Angličan Matt Fitzpatrick, největším favoritem je podle bookmakerů staronová světová jednička Američan Scottie Scheffler.

US Open poprvé hostí losangeleský Country Club, do "Města andělů" se golfový major vrátí po 75 letech. Turnaj má dotaci 17,5 milionu dolarů, z níž si vítěz odnese 3,15 milionu (asi 69 milionů korun).

Minulý týden PGA Tour, evropská DP World Tour a kontroverzní série LIV šokovaly golfový svět zprávou o chystané fúzi. Do nového společného projektu kapitálově vstoupí saúdskoarabský veřejný investiční fond (PIF), který nyní financuje LIV. To vzbudilo kritiku a velkou nejistotu také u hráčů.

"Loni to bylo snazší, protože jsem myslel jenom na US Open a na golf. Nevím, co se děje a myslím, že to neví nikdo. Podepíšeme teď smlouvu s PIF, nebo ne? Vážně netuším," řekl Fitzpatrick na tiskové konferenci. "Chtěl bych věřit, že je to pro nás všechny to nejlepší, ale myslím, že hodně lidí to vnímá trošku jako zradu od vedení," uvedl Jon Rahm.

Španělský šampion dubnového Masters zakončil druhý major roku PGA Championship až na děleném 50. místě. Do čela světového žebříčku se místo něj vrátil Scheffler, jenž US Open ještě nikdy nevyhrál. Rahmovi, druhému největšímu favoritovi, se to povedlo předloni.

Květnový PGA Championship ovládl Brooks Koepka. Americký hráč LIV dohodu konkurenčních okruhů příliš nekomentoval. "Moc jsem tomu nevěnoval pozornost. Připravoval jsem se na tento týden. V roce jsou čtyři týdny, na kterých mi opravdu záleží, a tohle je jeden z nich. Chci tady zahrát co nejlépe," uvedl Koepka.

US Open ovládl už dvakrát v letech 2017 a 2018. Pokud uspěje i v Los Angeles, stane se třetím trojnásobným vítězem US Open a PGA Championship po legendách Tigeru Woodsovi a Jacku Nicklausovi. Sedmačtyřicetiletý Woods vynechá druhý major po sobě kvůli rehabilitaci po dubnové operaci kotníku na problémové noze, o niž málem přišel po vážné autonehodě v únoru 2021.

Na úspěch v LA pomýšlí i třetí hráč světa Rory McIlroy, který poslední ze svých čtyř majorů vyhrál už před devíti lety. Letos na Masters neprošel cutem a na PGA Championship obsadil dělenou sedmou pozici. Severoirský golfista US Open opanoval v roce 2011.