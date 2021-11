Startuje finálový turnaj Davis Cupu, čeští tenisté jsou outsidery

Innsbruck - Po roční pauze a v lehce pozměněném modelu startuje finálový turnaj Davisova poháru. Poprvé se v novém systému vyvrcholení soutěže družstev představí i čeští tenisté a ve skupině C budou v Innsbrucku proti Francii a Británii outsidery.

Turnaj odložený z loňska kvůli koronavirové pandemii se bude hrát během jedenácti dnů od 25. listopadu do 5. prosince. Vedle Innsbrucku se skupiny a čtvrtfinále uskuteční i v Turíně a Madridu, kde se odehraje semifinále i finále.

Obhájci titulu Španělé mají ve skupině A silné Rusko s Daniilem Medveděvem a Ekvádor. Finalisté z roku 2019 Kanaďané budou hrát ve skupině B s Kazachstánem a Švédskem. Chorvatsko má v "déčku" Austrálii a Maďarsko a ve skupině E jsou Američané, Itálie a Kolumbie.

Češi se utkají ve čtvrtek 25. listopadu od 16:00 s Francií, které chybí Gaël Monfils. Jedničkou soupeřova týmu je 58. hráč světa Arthur Rinderknech. O tři dny později se čeští tenisté střetnou od 10:00 s Brity, kteří jsou se světovou dvanáctkou Cameronem Norriem a Danielem Evansem (25.) favority.

"Jsme outsidery, ale půjdeme překvapit. Samozřejmě máme těžké soupeře, ale je to Davis Cup, ve skupinách se to může zamíchat a může se stát cokoli," věří česká jednička Jiří Veselý (82.), kterého doplňují hráči druhé stovky žebříčku Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Zdeněk Kolář.

Pokud by čeští tenisté překvapili a skupinu C vyhráli, utkali by se v Innsbrucku s vítězem skupiny F, kterou tvoří domácí tým se Srbskem s prvním hráčem světa Novakem Djokovičem a Německem, jemuž chybí vítěz olympiády i Turnaje mistrů Alexander Zverev. Šestici vítězů skupin doplní ve čtvrtfinále dva nejlepší z druhých míst, v tom případě by Češi hráli v Madridu.

V roce 2019 se při premiéře soutěže s vyvrcholením na finálovém turnaji hrálo jen v Madridu a celý program se vešel do jednoho týdne. Zápasy končily hodně po půlnoci a fanoušci chodili pouze na utkání domácích Španělů. Proto vedení ITF soutěž prodloužilo a rozmístilo do tří měst.