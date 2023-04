Startuje finále, Hradec Králové se pokusí sesadit Třinec z extraligového trůnu

Praha - Trochu nečekaně až čtvrtý a šestý tým po základní části hokejové extraligy odstartují v úterý boj o titul a Masarykův pohár. Do finále play off totiž postoupily Hradec Králové a Třinec. Zatímco Mountfield, který bude mít v úvodních zápasech výhodu domácího prostředí, se ve finále představí poprvé v klubové historii, Oceláři budou usilovat o čtvrtý mistrovský triumf za sebou.

Hradec Králové do finále postoupil v sobotu poté, co vyhrál rozhodující sedmé semifinálové utkání na ledě Vítkovic 2:1 v prodloužení. "Opět se budeme chtít prezentovat svým hokejem, který hrajeme a víceméně nám to ukazuje, že asi jdeme správnou cestou, když jsme se dostali až do finále. Nic se radikálně měnit nebude, budeme se snažit být aktivnější a být trošku lepší v přesilovkách," řekl asistent trenéra Tomáš Hamara v nahrávce pro média.

Po postupu do finále se Východočeši snažili hlavně regenerovat a načerpat síly. V play off zatím odehráli 12 utkání, ale hned v šesti z nich si zahráli prodloužení. A v semifinále proti Vítkovicím strávili na ledě oproti základní hrací době navíc 176 minut, což jsou téměř další tři zápasy.

"Třinec je velice kvalitní tým podpořený dvěma velice kvalitními gólmany. Má se svém středu výrazné postavy, ale základní je pro ně týmový výkon. V sezoně jsme s nimi měli dobrou bilanci. Budeme se snažit být rychlejší, chodit kolem nich a snažit se jít nejkratší cestou do zakončení. Samozřejmě, že se budeme snažit to Kacetlovi znepříjemnit cloněním a dorážkami," uvedl Hamara.

Hradec Králové vyhrál v sezoně dva ze čtyř vzájemných zápasů a bodoval ve třech. Oceláři zvítězili na úvod 4:1, poté v Hradci 3:2 v prodloužení, ale v únoru se dvakrát radovali hráči Mountfieldu.

"Je to soupeř, který umí dobře kombinovat a který velice dobře bruslí, takže se musíme vyrovnat s jeho pohybem. To bude důležité," řekl třinecký trenér Zdeněk Moták na dnešním setkání s novináři. Jeho svěřenci vyřadili na cestě do pátého finále za sebou dva největší favority - pražskou Spartu a vítěze základní části Pardubice. Stejně jako Hradec museli v semifinále odehrát sedm utkání, poslední absolvovali o den dříve než jejich finálový soupeř.

Podle Motáka ale Slezané nejsou favoritem série. "Zápasy v (obou) semifinálových partiích byly velice vyrovnané, soupeři si byli vyrovnaní. Myslím si, že nejsme favorité a jdeme do toho s plnou zodpovědností. Doufám, že podáme kvalitní výkony," podotkl Moták. "Jsme připraveni víceméně na všechno. Budeme se snažit každý zápas urvat na svou stranu, ale stojí nám proti soupeř, který chce to samé."

Třinec bude postrádat na začátku finále Libora Hudáčka, neboť byl suspendován na tři zápasy za zákrok na pardubického útočníka Lukáše Sedláka v posledním semifinále. "Chybět bude. Myslel jsem, že dostane jeden. Že je to po sérii, že dostane jeden zápas. Tři jsou poměrně dost, ale hráči se musí chránit," řekl Moták k absenci slovenského reprezentanta, který vstřelil v play off pět gólů. Více zatím dal jen Martin Růžička. "Každá ruka, noha je pro nás dobrá a zvlášť Hudy, který hrál play off velice kvalitně. Kdo ho nahradí, víme," dodal Moták.