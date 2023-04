Startuje extraligová baráž, Zlín se pokusí zaskočit Kladno

Praha - Dlouhá soutěžní přestávka hokejistů Kladna je u konce, v neděli na svém ledě poprvé přivítají Zlín a oba týmy tak vstoupí do baráže o extraligu. Rytíře čeká již čtvrtá baráž v posledních šesti letech, navíc za tu dobu stihli i přímý sestup a postup do nejvyšší soutěže. Berani extraligu zužující se zpět na 14 týmů opustili před rokem, kdy do první ligy zamířili přímo jako nejslabší tým po základní části.

Kladno získalo jistotu startu v baráži v předposledním kole základní části, kdy prohrálo na ledě Českých Budějovic. Poslední soutěžní zápas Rytíři sehráli 5. března, poté se začali připravovat na boj o udržení mezi elitou. Šestitýdenní pauzu si zpestřili čtyřmi přípravnými zápasy proti Kolínu a Pardubicím B, z nichž tři vyhráli. Až v pondělí, kdy Zlín v šestém finále první ligy počtvrté porazil Vsetín, se ale dozvěděli jméno barážového soupeře.

"Já jsem play off první ligy nesledoval, koukám se spíš na extraligu. Ale trenéři budou mít určitě soupeře dobře načteného a veškeré informace nám předají. Určitě nás nebude čekat nic lehkého, proti nám bude stát vynikající gólman, skvělá atmosféra v hale protivníka a i dost hráčů, kteří mají extraligové zkušenosti. My máme ale jasný cíl, co nejrychleji se zachránit," řekl útočník Matěj Beran pro klubový web.

Před rokem Rytíři v baráži porazili Jihlavu 4:1 na zápasy a i tehdy si museli poradit s dlouhou přestávkou mezi koncem základní části a začátkem série. "Snažili jsme se tréninky dělat soutěžní formou, aby v tom byl pořád soutěžní instinkt," uvedl trenér Otakar Vejvoda pro iSport.cz. Finále první ligy sledoval poctivě. "Zlín vychází z dobré obrany, budeme se tam muset k nim víc dostávat," řekl na adresu Beranů.

Zlín byl po sestupu do první ligy hlavním favoritem soutěže, dlouho se mu však vůbec nedařilo. Nakonec nastaly změny ve vedení klubu, na trenérské pozici i v hráčském kádru a Berani zvládli i náročné play off. Teď se pokusí po roce vrátit do extraligy, i když si uvědomují, že favoritem baráže nejsou.

"Všichni budeme zvědaví na srovnání výkonnosti. Vyhrát první ligu je jedna věc, hrát s extraligovým soupeřem věc druhá. Kladno sice skončilo poslední, ale uhrálo přes padesát bodů, což se nám minulou sezonu nepodařilo. Do série budeme muset jít s pokorou a respektem. Budeme v roli outsidera, ale budeme bojovat," řekl útočník Bedřich Köhler.

Berani se po triumfu v play off první ligy chystali hlavně na regeneraci. "Uděláme maxim pro to, abychom se vrátili do extraligy. Těžko před baráží dělat nějakou prognózu, je to velmi specifické. Napoví první dva zápasy, jak to bude vypadat," řekl trenér Miloš Říha.

Zároveň přiznal, že hru Kladna v posledních přípravných zápasech Zlínští sledovali, neboť věřil, že jeho tým do baráže postoupí. "Kladno má v kádru ikony českého hokeje, Jardu Jágra, Tomáše Plekance. Ale na to se nemůžeme koukat. Hrával jsem proti nim v Chance lize. Vím, o čem to bude a že to bude těžké," dodal Říha.

Statistické údaje před 1. a 2. zápasem baráže o hokejovou extraligu - 16. a 17. dubna: Rytíři Kladno (konečné pořadí v extralize 14.) - PSG Berani Zlín (konečné pořadí v první lize 1.). Začátky: neděle 16:00 (O2 TV Sport), pondělí 18:00 (ČT sport). Nejproduktivnější hráči v základní části extraligy/první ligy: Tomáš Plekanec 52 zápasů/49 bodů (16 branek + 33 asistencí) - Daniel Gazda 41/27 (9+18). Nejproduktivnější hráči v play off (pouze první liga): nehráli - Denis Kindl 15/15 (4+11). Statistiky brankářů v základní části extraligy/první ligy: Adam Brízgala průměr 3,00 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,43 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Landon Bow 3,53 a 88,66 - Daniel Huf 2,08, 92,41 a čtyřikrát udržel čisté konto, Michal Kořének 1,00 a 96,08. Statistiky brankářů v play off (pouze první liga): nehráli - Daniel Huf 2,07 a 94,11. Zajímavosti: - Kladno se loni utkalo v baráží s Jihlavou a díky výhře 4:2 na zápasy se udrželo v extralize. O rok dříve se stejným soupeřem hrálo ve finále první ligy o přímý postup a po výhře 4:3 na zápasy se po roce vrátilo mezi elitu. - Rytíři skončili v základní části extraligy čtrnáctí o čtyři body za třináctými Českými Budějovicemi. V 52 zápasech získali 57 bodů. - Středočeši hráli naposledy soutěžní zápas 5. března, kdy doma porazili Karlovy Vary 5:4. Potom hráli 23. března přípravu v Kolíně (2:5) a o pět dnů později doma s Kozly (4:3). Za další dva dny vyhráli na ledě Pardubic B (6:4) a 5. dubna záložní tým Dynama doma porazili 8:4. - Šestinásobný mistr ještě z éry československé ligy Kladno bylo za dobu samostatné české extraligy v baráži šestkrát, třikrát uspělo, třikrát ne. V roce 2002 sestoupilo po porážce s Libercem 1:4 na zápasy, o rok později se vrátilo do extraligy po výhře nad Havířovem v sérii 4:2. V roce 2014 skončilo ve čtyřčlenné skupině poslední a sestoupilo a v roce 2018 dopadlo stejně a zůstalo v druhé nejvyšší soutěži. V roce 2019 skončilo ve čtyřčlenné skupině druhé a vrátilo se mezi elitu po pěti letech. Loni uspělo proti jihlavské Dukle. - Zlín skončil v dlouhodobé části první ligy šestý s 80 body z 52 utkání a pv lay off vyřadil ve čtvrtfinálové sérii Porubu (3:1), v semifinále Třebíč (4:1) a ve finále Vsetín (4:2). Triumf dovršil v pondělí doma. - Berani budou hrát baráž poprvé. Loni z extraligy sestoupili po 42 letech a bylo to přímo z 15. místa, protože nejvyšší soutěž regulovala počet účastníků zpět na 14. - Kladno na konci základní části extraligy vyhrálo jediný z posledních pěti zápasů. - Zlín vyhrál jedenáct z posledních čtrnácti duelů. - Brankář Daniel Huf ze Zlína v pondělí oslaví 24. narozeniny.