Startuje extraliga, Třinec bez Varadi bude útočit na čtvrtý titul v řadě

Praha - Ve čtvrtek v Brně a v pátek na dalších šesti stadionech začne nová sezona hokejové Tipsport extraligy. V roli obhájce titulu vstoupí do jubilejního třicátého ročníku nejvyšší soutěže v novodobé historii Třinec, který bude útočit na čtvrtý triumf v řadě. Na střídačce Ocelářů už ale nebude stát Václav Varaďa, jenž byl podepsaný pod úspěchy Slezanů v posledních letech. Třinec bude hájit své výsadní postavení pod vedením Zdeňka Motáka.

Sesadit Oceláře z trůnu se bude snažit hned několik ambiciózních klubů. Nejvýraznější posily přes léto získaly Pardubice, které pod vedením majitele Petra Dědka touží po výrazném úspěchu v sezoně, v níž budou slavit sto let od založení klubu.

Ukončit čekání na titul se bude snažit pražská Sparta, jež v dubnu prohrála až ve finále s Třincem. O nápravu nevydařeného play off se pokusí Hradec Králové, který v minulé sezoně poprvé v historii ovládl základní část a získal Prezidentský pohár. Čeřit vodu v horních patrech tabulky chtějí Brno, Vítkovice, Liberec, Mladá Boleslav nebo Plzeň.

I kvůli vojenskému útoku Ruska na Ukrajinu a odchodů hráčů z KHL do Evropy se do extraligy vrátila řada reprezentantů a elitních českých hokejistů. Do Pardubic zamířili například Roman Will, Tomáš Hyka, Lukáš Radil nebo Tomáš Zohorna, do Liberce Michael Frolík, do Brna Dominik Furch, do Třince Jakub Jeřábek nebo do Sparty Jakubové Kovář a Krejčík. Pražané na poslední chvíli angažovali i Dominika Simona, jenž se rozhodl přerušit své snažení prosadit se v NHL.

V dresu Kladna by se opět do extraligy měl zapojit hvězdný Jaromír Jágr, který v únoru oslavil 50. narozeniny. Hrající majitel Rytířů ale určitě nebude hrát na začátku základní části.

Hned sedm týmů vstoupí do sezony s novými hlavními trenéry. Klíčové postavy na střídačce změnily Sparta, Třinec, Pardubice, Brno, Karlovy Vary, Mladá Boleslav a Kladno. V Olomouci povede tým po Motákově odchodu do Třince sám Jan Tomajko.

Extraliga se po roce vrací ke klasickému modelu s 14 účastníky. Základní část bude mít opět 52 kol a vyvrcholí v neděli 5. března. První čtyři celky postoupí přímo do čtvrtfinále a ty na 5. až 12. místě čeká předkolo na tři vítězné zápasy. Čtvrtfinále, semifinále i finále už se budou hrát na čtyři výhry.

Nový mistr bude korunován nejdříve v neděli 22. dubna a nejpozději týden nato. Celek z posledního místa bude hrát baráž na čtyři vítězné zápasy s vítězem první ligy.