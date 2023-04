Startuje druhé semifinále, Hradec chce potvrdit bilanci ze základní části

Praha - Hokejisté Vítkovic a Hradce Králové v úterý zahájí druhou semifinálovou sérii play off extraligy. Ostravští hráči v ní budou usilovat o finálovou účast po dvanácti letech, Mountfield si o titul ještě nikdy v historii nezahrál. Lepší výchozí pozici si v základní části vybojovaly Vítkovice, Hradec Králové ale vyhrál tři ze čtyř vzájemných zápasů v sezoně. Dva z nich ale až v prodloužení nebo po samostatných nájezdech.

Vítkovice postoupily do semifinále po výhře 4:2 na zápasy nad Brnem. Poslední utkání hrály minulý týden v pondělí, měly proto dostatek času se na Hradec Králové připravit. "Pauza nám stoprocentně pomohla. Mohli jsme doléčit šrámy, nějaká nachlazení. Přišla nám vhod," řekl trenér Miloš Holaň na klubovém webu.

Zároveň je rád, že jeho tým má v úvodu i v případném rozhodujícím sedmém zápase výhodu domácího prostředí. "Je to příjemné. Čekáme zase vyprodanou halu. Je to pomyslný šestý hráč. Fanoušci nás tlačili po celou dobu, nejen v play off, ale od začátku sezony. Návštěva byla výborná a na play off to jen graduje a to jsme rádi," uvedl jedenapadesátiletý kouč.

Hru Hradce Králové jako semifinálového soupeře Holaň rozebírat nechtěl. Těžký by byl každý tým. "Každý má svou vysokou kvalitu a my se připravíme tak, abychom byli úspěšní. Neřekl bych, že je Hradec nepříjemný svým stylem. Je to play off. Hradec je play off soupeř. Styly jsou plus minus stejné a rozhodují maličkosti a detaily a to samé bude i v této sérii," podotkl Holaň.

Hradec Králové působí v nejvyšší soutěži od roku 2013, od té doby postoupil do semifinále potřetí. S Brnem i Třincem prohrál 2:4 na zápasy. Letos ve čtvrtfinále vyřadil Liberec 4:1 na utkání a měl ještě o jeden den delší čas na odpočinek než Vítkovice.

"Myslím si, že nás čeká stejný boj jako ve čtvrtfinále. Opět budou rozhodovat maličkosti a předpokládám, že to bude o gól, o dva. Nečekám žádné velké gólové rozdíly. Budou rozhodovat přesilovky, hra v oslabení," řekl asistent trenéra Tomáš Hamara v nahrávce pro média.

Východočeši nadcházejícího soupeře v sezoně třikrát porazili, na konci ledna v posledním vzájemném souboji vyhráli po obratu ve třetí třetině i v Ostravě. "Myslím si, že by to mělo být pozitivum. I hráči ví, že sílu máme, a potvrdili jsme to i v sezoně, ale přestože je to klišé, tak play off je jiná soutěž. Věřím ale, že jsme si dokázali, že umíme vyhrát i ve Vítkovicích. A to jsme tam nebyli v úplně optimální sestavě," uvedl jeden ze spolupracovníků hlavního kouče Tomáše Martince.

Jedním z klíčových úkolů pro Hradec Králové bude uhlídat elitní formaci Vítkovic s Peterem Muellerem a Robertsem Bukartsem, jenž se v sezoně střelecky prosadil ve všech zápasech proti Východočechům. "Je to jedna z nejlepších formací v naší lize. Celkově mají ale Vítkovice výborně poskládaný tým," řekl Hamara.