Startuje biatlonová sezona, českou nadějí je Davidová

Östersund (Švédsko)/Praha - Ve švédském Östersundu se o víkendu rozběhne biatlonová sezona. Největší českou nadějí by měla být Markéta Davidová. Tituly ve Světovém poháru obhajují Italka Dorothea Wiererová a suverén minulé zimy Nor Johannes Bö, který ale nejspíše vynechá lednový program.

Dvaadvacetiletá Davidová se v předešlé sezoně radovala z premiérové výhry v seriálu SP, poté co ovládla sprint v Anterselvě, a celkově stála čtyřikrát v individuálních závodech na stupních vítězů. "Ráda bych jezdila stabilně bez výkyvů a zlepšovala se. Důležité bude srovnat se se střelbou," řekla Davidová.

Spolu s ní by mohla atakovat přední příčky od léta vdaná Eva Kristejn Puskarčíková. Pravidelně bodovat by měly Jessica Jislová a po dvou letech trápení i Lucie Charvátová. Návrat na někdejší pozice si přeje Veronika Vítková, která ale měla v přípravě dýchací problémy a v létě omezila přípravu.

Mezi muži je českou jedničkou Michal Krčmář. Ondřej Moravec jde do sezony s menším objemem tréninku v nohách, protože se mu vrátily problémy s játry a dva měsíce v létě odpočíval. "Nic neočekávám," řekl. Michal Šlesingr absolvuje rozlučkovou sezonu a tým ve Švédsku doplňují mladík Jakub Štvrtecký a Adam Václavík.

Tomáš Krupčík, nejlepší z českých mužů na mistrovství světa, měl v létě boreliózu a příznaky se mu vrátily. V Östersundu proto startovat nebude.

V minulé sezoně dominoval Bö, který vyhrál rekordních šestnáct závodů. "Výzvou bude navázat na ty výkony," řekl norským médiím. V novém ročníku SP dá soupeřům šanci uspět. V lednu totiž plánuje pauzu, jelikož by se mu měl narodit syn. "Do Vánoc chci jezdit co nejlépe, pak se připravím na mistrovství světa," řekl Bö.

O návrat na trůn by mohl usilovat Francouz Martin Fourcade, silní budou tradičně i jeho krajané Quentin Fillon Maillet či Simon Desthieux. Počítat se musí s Rusem Alexandrem Loginovem a dalšími Nory. "Předloni to bylo o dvou mužích, naposledy one man show Böa, tak by bylo dobrý, aby to bylo zajímavější," řekl Moravec.

Wiererové by měly šlapat na paty opět její krajanka Lisa Vitozziová, ze Švédek Hanna Öbergová, Slovenka Paulina Fialková, Norky a Rusky. Bát se už nemusí někdejších hvězd Němky Laury Dahlmeierové, Bělorusky Darji Domračevové a Slovenky Anastasie Kuzminové, které ukončily kariéru. "Ale přibude spousta mladých soupeřek, takže to je asi prašť jako uhoď," konstatovala Davidová.

Sezona začne sobotními závody v mixech - štafetou dvojic a smíšenou štafetou. Nově se o den později uskuteční sprinty, zatímco dříve bývala pauza a individuální boje začínaly vytrvalostními závody. "Tohle je dobrý nápad," ocenil Moravec a Vítková přitakala: "Začínat kratším závodem je určitě mnohem příjemnější."

Vrcholem bude mistrovství světa v italské Anterselvě od 12. do 23. února. Čeští fanoušci se těší na Světový pohár v Novém Městě na Moravě od 5. do 8. března. "Fanoušci jsou zde fantastičtí. Už se těším," prohlásila Davidová.