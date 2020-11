Startuje biatlonová sezona, Češi chtějí být konkurenceschopní

Kontiolahti (Finsko) - O víkendu odstartuje ve finském Kontiolahti biatlonová sezona. Kalendář Světového poháru ještě před jeho startem změnil koronavirus. Omezeními kvůli opatřením proti šíření nemoci covid-19 se nechtějí nechat rozhodit čeští reprezentanti v čele s Markétou Davidovou. Vítězství v seriálu obhajují Italka Dorothea Wiererová a Nor Johannes Bö, kteří zkusí zaútočit na třetí velký glóbus v řadě.

Český tým spoléhá znovu hlavně na Davidovou. Mezi muži má před sebou poslední sezonu Ondřej Moravec a tahounem by měl být Michal Krčmář.

"Je třeba rozlišit sny, cíle a přání. Sny se neprozrazují a cíle ve smyslu konkrétních umístění si nedáváme. Mým přáním je, aby česká vlajka vždy visela co nejvíce v popředí, abychom byli konkurenceschopní a aby si každý jednotlivý sportovec mohl v cíli závodu vždy říci, že ze sebe vydal maximum," řekl o českých ambicích sportovní ředitel svazu a kouč mužů Ondřej Rybář na webu biatlonového svazu.

Ženy vede do třetí sezony norský trenér Egil Gjelland. "Připravovali jsme se s tím, že chceme podávat co nejlepší výsledky. Z holek mám dobrý pocit a jsem přesvědčený, že tým udělá další krok vpřed," řekl Gjelland.

Výše by se měla posunout Davidová, která byla v minulém ročníku celkově čtrnáctá. "Určitě bych chtěla zrychlit střelbu. Na tom už pracuju dlouho a myslím, že ke konci minulé sezony se mi to dařilo. Za cíl si vždycky dávám, abych podávala stabilní výkony. Nejlépe samozřejmě někde vepředu. Zatím se mi to moc nedařilo, takže se ten cíl posouvá pokaždé na další rok," řekla třiadvacetiletá závodnice.

Krčmář si pochvaloval, že v přípravě splnil vše do puntíku. "Proto chci odcházet z co nejvíce závodů spokojený sám se sebou. To by určitě znamenalo i dobrý výsledek," řekl stříbrný olympijský medailista ze sprintu v Pchjongčchangu 2018.

K soupeřům Johannese Böa už nebude patřit Francouz Martin Fourcade, který ukončil kariéru. I tak se dá čekat, že Nor bude svádět souboje s dalšími Francouzi a se svými krajany. Mezi konkurentky Wiererové se počítají Němka Denise Herrmannová, Švédka Hanna Öbergová či Norka Marte Olsbuová-Röiselandová.

V kalendáři došlo kvůli koronaviru ke zdvojení většiny kol. V celkovém hodnocení SP se nebudou škrtat dva nejhorší výsledky, ale čtyři.

Vrcholem sezony bude mistrovství světa ve slovinské Pokljuce 9. až 21. února 2021, na které bezprostředně navážou dvě kola Světového poháru v Novém Městě na Moravě. Předprodej vstupenek do Vysočina Areny je zatím pozastaven.