Startuje baráž o postup na fotbalové ME

Praha - Boj o zbývající čtyři místa na fotbalovém mistrovství Evropy ve čtvrtek odstartuje osmi zápasy včetně duelu Slovenska s Irskem. Baráž se původně měla hrát na konci března, ale kvůli koronavirové pandemii byla o více než půl roku posunuta.

Šestnáct mužstev bylo rozděleno do čtyř skupin a z každé nich vzejde jeden účastník Eura, které se posunulo z letošního léta na příští rok. Semifinále se hrají na jedno vítězné utkání stejně jako finále. Ta jsou na programu 12. listopadu.

Slovensko s českým trenérem Pavlem Hapalem v případě postupu přes Irsko nastoupí ve finále skupiny B venku proti lepšímu z dvojice Bosna a Hercegovina - Severní Irsko.

Hapalovi budou chybět zranění brankář Martin Dúbravka z Newcastlu nebo sparťanští obránci Dávid Hancko s Lukášem Štetinou. Domácím nepomůže ani záložník Stanislav Lobotka, jenž je v karanténě kvůli pozitivnímu testu dvou spoluhráčů z Neapole na koronavirus.

Slováci v září na úvod Ligy národů doma podlehli Česku 1:3 a remizovali v Izraeli 1:1. "Pokazili jsme poslední sraz, výkony byly na tohle mužstvo podprůměrné. Důležitý je především duel s Irskem, tím samozřejmě nechci zdiskreditovat Ligu národů. Všichni hráči mohli za ten měsíc nad sebou popřemýšlet. Věřím, že podají o mnoho lepší výkony," uvedl Hapal, jehož svěřenci v posledních čtyřech utkáních s Irskem remizovali.

Ve skupině C se střetnou Norsko se Srbskem a Skotsko s Izraelem. Vítěz "céčka" na Euru v základní skupině D doplní Českou republiku, Anglii a Chorvatsko. Norové budou hodně spoléhat na dvacetiletého útočníka Erlinga Haalanda, který září v Dortmundu. "Jen mu dejte míč a on vstřelí pár gólů. Je to snadné. Aspoň to tak v poslední době vypadalo," řekl o spolupráci s Haalandem norský záložník Martin Ödegaard z Realu Madrid.

Ve skupině A Island vyzve Rumunsko a Bulharsko změří síly s Maďarskem. Islanďané, kteří na minulém Euru 2016 v osmifinále senzačně vyřadili Anglii a došli až do čtvrtfinále, doma vyhráli čtyři z pěti kvalifikačních zápasů. V rumunské sestavě by neměl chybět slávistický záložník Nicolae Stanciu.

"Šance v baráži jsou vyrovnané, ale samozřejmě domácí tým bude mít výhodu, vidím to na 55:45 pro domácí," konstatoval švédský trenér Islandu Erik Hamrén.

Ve skupině D proti sobě v semifinále nastoupí Gruzie s Běloruskem a Severní Makedonie s Kosovem, které usiluje o premiérový postup na evropský šampionát.

Evropská fotbalová unie UEFA dovolila hostitelům maximálně třicetiprocentní zaplnění stadionu, ale poslední slovo budou mít místní vlády podle vývoje situace ohledně šíření covidu-19. Například zápas Bulharska s Maďarskem má v Sofii navštívit 4000 diváků, o polovinu méně lidí by mělo být v Sarajevu na utkání Bosny se Severním Irskem. Naopak na duel Slovensko - Irsko se v Bratislavě žádní fanoušci nedostanou.

Místo na turnaji, který bude premiérově hostit 12 zemí, si v kvalifikaci vybojovaly ČR, Anglie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina a Wales.