Startuje Australian Open, Češky můžou mířit vysoko

Melbourne - S mírným zpožděním, ale i s fanoušky začne v pondělí tenisové Australian Open. Do závěrečných kol prvního grandslamu sezony můžou promluvit i české hráčky v čele s Karolínou Plíškovou a Petrou Kvitovou. Celkem se ve dvouhře v Melbourne představí devět Češek a dva muži - Jiří Veselý a premiérově Tomáš Macháč.

Plíšková je šestou nasazenou a pro svůj sen o grandslamovém titulu před sezonou angažovala německého kouče Saschu Bajina, který právě na Australian Open dovedl předloni k titulu Japonku Naomi Ósakaovou. "Doufám, že k tomu můžu Karolíně pomoci," řekl Bajin loni po oznámení spolupráce s Plíškovou.

Nejdále se rodačka z Loun dostala v Melbourne předloni, a to do semifinále. Tehdy si finále s Ósakaovou zahrála Kvitová, která může útočit i letos. "Tenis mě pořád baví, chci cílit na velké turnaje," řekla třicetiletá Kvitová před odletem do Austrálie.

K zajímavé situaci může letos dojít ve třetím kole. Plíšková by mohla narazit na Karolínu Muchovou a Kvitová na Markétu Vondroušovou, které se sice dosud v Melbourne moc nedařilo, ale pokud je zdravá, je nebezpečná. Vondroušová je 21. v žebříčku a předloni se probojovala do finále antukového Roland Garros.

Češky sice patří dlouhodobě do špičky, ale na grandslamový titul čekají od druhého triumfu Kvitové na trávě ve Wimbledonu v roce 2014. Australian Open vyhrála naposledy Hana Mandlíková před 34 lety a mezi muži Petr Korda v roce 1998. Loni a předloni uspěla ve smíšené čtyřhře Barbora Krejčíková.

Už na devátý australský titul bude útočit světová jednička Novak Djokovič ze Srbska. Otazník visí nad Španělem Rafaelem Nadalem, neboť má zablokovaná záda. K dalším favoritům patří Rakušan Dominic Thiem, Němec Alexandr Zverev, Rus Daniil Medveděv či Řek Stefanos Tsitsipas.

Ženský titul obhajuje Američanka Sofia Keninová. Domácí upínají zraky k nejvýše nasazené Ashleigh Bartyové, americká hvězda Serena Williamsová zase pomýšlí na 24. grandslamový vavřín, kterým by vyrovnala rekord Australanky Margaret Courtové.

Turnaj obvykle začíná v polovině ledna, ale kvůli problémům s koronavirem byl posunut na 8. února. "Jsem ráda, že se uskuteční. Osobně jsem vděčná a strašně si vážím toho, že tady můžu být a nadále hrát tenis," řekla Kvitová.

Zhruba 1200 zahraničních účastníků muselo po příletu do země do čtrnáctidenní karantény. Většina hráčů mohla na několik hodin denně odejít z hotelu a trénovat, skupina 72 tenistů včetně čtyř Čechů ale měla kvůli nakaženým spolucestujícím přísnější izolaci bez možnosti opustit pokoj.

Tento týden před grandslamem se měli všichni možnost rozehrát v pěti turnajích a ATP Cupu družstev, které vyvrcholí v neděli. Jeden den se ale nehrálo, protože se řešil nakažený pracovník hotelu. Otázkou je, jak vedení státu Victoria zareaguje, pokud by měl někdo pozitivní test na covid-19 během Australian Open.

Zatímco většina sportovní akcí se ve světě koná bez fanoušků, do Melbourne Parku bude denně vpuštěno 30.000 diváků, což je zhruba polovina obvyklé návštěvy. "Areál bude nesmírně bezpečné místo," řekl ředitel turnaje Craig Tiley.

Dotace zůstala stejná 80 milionů australských dolarů (zhruba 1,315 miliardy korun), ale vítězové dostanou méně než před rokem. Letos jsou tituly ve dvouhrách oceněny částkou 2,75 milionu australských dolarů (zhruba 45 milionů korun), loni to bylo 4,12 milionu dolarů.

Karolína Plíšková začne proti Paoliniové

Šestá nasazená Karolína Plíšková bude hrát v 1. kole grandslamového Australian Open s Italkou Jasmine Paoliniovou. Devítka Petra Kvitová v Melbourne začne s hráčkou z kvalifikace Greet Minnenovou z Belgie.

Nejtěžší soupeřku dnešní los přiřkl Marii Bouzkové, kterou čeká turnajová pětka Elina Svitolinová z Ukrajiny. Markéta Vondroušová má za soupeřku Švédku Rebeccu Petersonovou a Karolína Muchová Lotyšku Jelenu Ostapenkovou.

Barbora Krejčíková se střetne se Saj-saj Čeng z Číny, Kristýna Plíšková s Britkou Heather Watsonovou, Barbora Strýcová s Ruskou Světlanou Kuzněcovovou a Kateřina Siniaková změří síly s Francouzkou Fionou Ferrovou.

Ve dvouhře mužů jsou dva Češi. Vítěz tamní juniorky z roku 2011 Jiří Veselý narazí na Belgičana Kimmera Coppejansa a Tomáše Macháče při premiéře na Australian Open čeká v duelu kvalifikantů Španěl Mario Vilella.

První hráč světového žebříčku Novak Djokovič ze Srbska začne cestu za obhajobou titulu proti Jérémymu Chardymu z Francie. Mezi ženami loni triumfovala Američanka Sofia Keninová, jež se v 1. kole utká s domácí Maddison Inglisovou. Nejvýše nasazená Ashleigh Bartyová, naděje Austrálie na první domácí ženský titul od roku 1978, má za první soupeřku Danku Koviničovou z Černé Hory.

Los ženské dvouhry tenisového Australian Open:

Bartyová (1-Austr.) - Koviničová (Č. Hora),

Sorribesová (Šp.) - Gavrilovová (Austr.),

Čeng Saj-Saj (Čína) - KREJČÍKOVÁ (ČR),

Trevisanová (It.) - Alexandrovová (29-Rus.),

Kontaveitová (21-Est.) - Sasnovičová (Běl.),

KRISTÝNA PLÍŠKOVÁ (ČR) - Watsonová (Brit.),

Jonesová (Brit.) - Rogersová (USA),

Danilovičová (Srb.) - Martičová (16-Chorv.),

Bencicová (11-Švýc.) - Davisová (USA),

Kuzněcovová (Rus.) - STRÝCOVÁ (ČR),

Ču Lin (Čína) - Osuigweová (USA),

Fernandezová (Kan.) - Mertensová (18-Belg.),

MUCHOVÁ (25-ČR) - Ostapenková (Lot.),

Barthelová (Něm.) - Cocciarettová (It.),

Collinsová (USA) - Bogdanová (Rum.),

Paoliniová (It.) - KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ (6-ČR),

Keninová (4-USA) - Inglisová (Austr.),

Sevastovová (Lot.) - Kanepiová (Est.),

Podoroská (Arg.) - McHaleová (USA),

Wang Ja-fan (Čína) - Vekičová (28-Chorv.),

Bradyová (22-USA) - Bolsovová (Šp.),

Brengleová (USA) - Rodionovová (Austr.),

Paquetová (Fr.) - Šarífová (Eg.),

Juvanová (Slovin.) - Kontaová (13-Brit.),

Azarenková (12-Běl.) - Pegulaová (USA),

Aiavaová - Stosurová (obě Austr.),

Hibinová (Jap.) - Sharmaová (Austr.),

Mladenovicová (Fr.) - Sakkariová (20-Řec.),

Putincevová (26-Kaz.) - Stephensová (USA),

Van Uytvancková (Belg.) - Burelová (Fr.),

Gauffová (USA) - Teichmannová (Švýc.),

BOUZKOVÁ (ČR) - Svitolinová (5-Ukr.),

Andreescuová (8-Kan.) - Buzarnescuová (Rum.),

Sie Šu-wej (Tchaj-wan) - Pironkovová (Bulh.),

Flipkensová (Belg.) - V. Williamsová (USA),

Erraniová (It.) - Wang Čchiang (30-Čína),

VONDROUŠOVÁ (19-ČR) - Petersonová (Švéd.),

Marinová (Kan.) - Birrellová (Austr.),

Tigová - Cirsteaová (obě Rum.),

Minnenová (Belg.) - KVITOVÁ (9-ČR),

Muguruzaová (14-Šp.) - Gasparjanová (Rus.),

Samsonovová (Rus.) - Badosaová (Šp.),

Dijasová (Kaz.) - Zidanšeková (Slovin.),

Peraová (USA) - Kerberová (23-Něm.),

Džabúrová (27-Tun.) - Petkovicová (Něm.),

Hibinová (Jap.) - Schmiedlová (SR),

Hercogová (Slovin.) - Garciaová (Fr.),

Pavljučenkovová (Rus.) - Ósakaová (3-Jap.),

Sabalenková (7-Běl.) - Kužmová (SR),

Boulterová (Brit.) - Kasatkinová (Rus.),

Cornetová (Fr.) - Savinychová (Rus.),

Liová (USA) - Čang Šuaj (31-Čína),

Riskeová (24-USA) - Potapovová (Rus.),

Babosová (Maď.) - Bonaventureová (Belg.),

Stojanovičová (Srb.) - Beguová (Rum.),

Siegemundová (Něm.) - S. Williamsová (10-USA),

Šwiateková (15-Pol.) - Rusová (Niz.),

Švedovová (Kaz.) - Giorgiová (It.),

Ferrová (Fr.) - SINIAKOVÁ (ČR),

Zvonarevová (Rus.) - Rybakinová (17-Kaz.),

Kuděrmětovová (32-Rus.) - Kosťuková (Ukr.),

Gračovová - Blinkovová (obě Rus.),

Doiová (Jap.) - Tomljanovicová (Austr.),

Cabreraová (Austr.) - Halepová (2-Rum.).