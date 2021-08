Startuje anglická fotbalová liga, jasným favoritem je Manchester City

Londýn - Pátečním zápasem Brentfordu s Arsenalem odstartuje nová sezona anglické fotbalové ligy. Podle sázkových kanceláří i expertů je největším favoritem na zisk titulu úřadující mistr Manchester City. Londýnský West Ham s českými reprezentanty Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem by chtěl minimálně udržet šestou příčku z minulého ročníku.

Manchester City, který vyhrál minulý ročník o 12 bodů před městským rivalem United, z Aston Villy koupil záložníka Jacka Grealishe za 100 milionů liber a vytvořil nový britský přestupový rekord. V sobotním souboji o anglický Superpohár ale favorizovaní "Cityzens" podlehli Leicesteru 0:1.

"V předminulé sezoně byl Liverpool nezastavitelný a všichni věřili, že to v dalším roce zopakuje. To je pro nás cenná lekce. Nic není samozřejmé. Můžeme mít zranění, špatné momenty, a proto se musíme mít na pozoru," uvedl trenér manchesterských šampionů Pep Guardiola pro BBC Sport.

Španělský kouč po odchodu Sergia Agüera do Barcelony přiznal zájem o kanonýra Harryho Kanea, ale Tottenham největší hvězdu nechce pustit. V neděli se City přestaví právě na stadionu Spurs, které na konci června převzal kouč Nuno Espírito Santo.

Také United získali vytouženou posilu a z Dortmundu přivedli křídelníka Jadona Sancha za 73 milionů liber, přijít by měl i obránce Raphaël Varane z Realu Madrid. Trenér "Rudých ďáblů" Ole Gunnar Solskjaer v létě podepsal s manchesterským klubem novou smlouvu.

Chelsea po květnovém triumfu v Lize mistrů ve čtvrtek uspěla i v Superpoháru UEFA a Villarreal zdolala po penaltovém rozstřelu. Londýnský klub je blízko angažování elitního belgického útočníka Romelua Lukakua. Interu Milán by za něj měl dostat zhruba 100 milionů liber.

Liverpool v minulé sezoně dlouho tápal, díky skvělému finiši ale vybojoval bronzovou příčku. Problémy s obranou by měla pomoci vyřešit akvizice z Lipska Ibrahima Konaté, klíčový stoper Virgil van Dijk se zotavil po operaci kolena a devítiměsíční pauze.

Záložník Souček v uplynulém ročníku vstřelil 10 ligových gólů, byl vyhlášen nejlepším hráčem West Hamu a kandidoval i na cenu pro hráče sezony Premier League, kterou nakonec získal obránce Rúben Dias ze City. Mezi velké opory "Kladivářů" patřil i krajní bek Coufal.

"Manchester City, United i Chelsea dělají obrovské přestupy. I s klukama se bavíme o tom, že Premier League bude v této sezoně stát opravdu za to. Těšíme se. Pro mě je favoritem pořád Manchester City. Tím, jak hrají pod Guardiolou, jaký mají styl, jaké k tomu mají hráče a jestli ještě udělají Harryho Kanea, tak je pořád považuji za favorita," řekl Souček v on-line rozhovoru s novináři.

"Jsem rád, že to teď bude tak silné, že to bude vyrovnané. Myslím, že ty tři čtyři týmy mohou hrát o titul klidně až do posledního kola. Těším se na nový ročník i proto, že bude s fanoušky. Myslím, že to bude velká sezona," doplnil bývalý středopolař Slavie.

Do anglické ligy se po roční absenci vrátily Norwich a Watford. Třetím nováčkem je Brentford, který si zahraje nejvyšší soutěž po 74 letech. V minulém ročníku sestoupily Fulham, West Bromwich a Sheffield United. Třetím Čechem v soutěži je reprezentační útočník Matěj Vydra z Burnley.