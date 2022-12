Startuje 71. ročník Turné čtyř můstků, jediným Čechem je Koudelka

Oberstdorf (Německo) - S jediným českým skokanem na lyžích Romanem Koudelkou odstartuje ve středu 71. ročník tradičního Turné čtyř můstků. Třiatřicetiletý rodák z Turnova se pokusí napravit dosavadní nevydařenou sezonu a zabojovat v prestižním seriálu o body. Souboj o Zlatého orla začne středeční kvalifikací v Oberstdorfu a vyvrcholí 6. ledna v Bischofshofenu.

Po minulém ročníku, kdy se Turné zúčastnili tři Češi, je nyní ve hře jen jeden. Další reprezentanti Filip Sakala, František Lejsek, David Rygl a Kryštof Hauser se zapojí do Kontinentálního poháru v Engelbergu. Koudelka se pokusí získat v této sezoně první body, ze čtyř závodů Světového poháru dosud třikrát neprošel z kvalifikace do hlavní soutěže. Nejlépe byl v úvodním podniku v polské Wisle padesátý.

Maximem zkušeného závodníka v soutěži je páté místo, které obsadil v letech 2012 a 2019. Z Čechů ovládl Turné čtyř můstků v roce 1971 Jiří Raška. V roce 2006 byl v čele Jakub Janda, který se o prvenství podělil s Finem Janem Ahonenem. V posledních dvou ročnících ale Češi vyšli bodově naprázdno.

K hlavním favoritům patří lídr Světového poháru Dawid Kubacki z Polska, jenž v této sezoně vyhrál čtyři z osmi závodů. Ve výborné formě je také vítěz tří podniků Anže Lanišek ze Slovinska, bez šancí není ani mistr světa Stefan Kraft z Rakouska. Hlavními norskými tvářemi jsou Halvor Egner Granerud a olympijský vítěz z Pekingu Marius Lindvik. Titul obhajuje Japonec Rjoju Kobajaši, který je zatím v SP šestnáctý.

Turné se tradičně skáče speciálním systémem. Kvalifikace určí dvojice pro vyřazovací první kolo, do druhého projde 25 vítězů a pět nejlepších poražených. Po dvou letech a koronavirové pandemii se do hlediště vrátí fanoušci. Úvodní závod v Oberstdorfu by mohlo vidět až 25.000 diváků. Vítěz získá rekordní odměnu sto tisíc švýcarských franků (2,4 milionu korun), celkové prize money činí 400 tisíc franků.

Po Oberstdorfu se závodníci přesunou do Garmisch-Partenkirchenu, kde se bude závodit 31. prosince a 1. ledna. Soutěž poté pokračuje v Rakousku: závod v Innsbrucku je na programu 4. ledna a Turné vyvrcholí 6. ledna v Bischofshofenu.