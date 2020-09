Start-up FaceUp.com bojuje proti šikaně

Tři brněnští gymnazisté vytvořili webovou a mobilní aplikaci, která umožňuje odhalit šikanu a zároveň pomoci s jejím řešením. S CzechInvestem představili svůj produkt v Singapuru a Dubaji, kde získali kontakty pro expanzi do jihovýchodní Asie, severní Afriky a na Arabský poloostrov. Aplikaci už využívají studenti i učitelé po celém světě.

Každý čtvrtý student na světě má zkušenost se šikanou. Jen v USA odmítá jít do školy na 160 tisíc studentů, protože se bojí o své bezpečí. Start-up FaceUp.com se rozhodl zakročit a spustil projekt Nenech to být, se kterým bojuje proti šikaně, vylučování z kolektivu a dalším sociálním problémům na českých školách. Hlavním pilířem projektu je aplikace, která se vedle obětí šikany zaměřuje také na mlčící většinu. Tedy jedince, kteří o problému vědí, ale z nějakých důvodů se o něm obávají mluvit. Díky této platformě to mohou udělat anonymně a mimo prostředí školních lavic. Pod názvem FaceUp.com nabízejí svou aplikaci mladí podnikatelé i v dalších zemích světa jako je Jihoafrická republika, Polsko nebo USA.

Tři léta na trhu, základní i rozšířená verze

Produkt startupu už využívá přes tři tisíce pedagogů z více než 1800 škol po celém světě. Aplikace FaceUp.com obdržela za tři roky, kdy je na trhu, přes 5800 upozornění.

„Do aplikace mohou psát jak spolužáci, tak učitelé nebo rodiče. Ti mohou upozornit na podezřelé nebo nepříjemné jednání někoho ze svého okolí. Aplikace má navíc online chat, takže se studenti mohou propojit s konkrétním učitelem v reálném čase,“ popisuje Jan Sláma, jeden ze zakladatelů startupu FaceUp.com. „Nabízíme základní i rozšířenou verzi. Ta rozšířená obsahuje odbornou telefonickou podporu, diagnostiku třídy, pomocí které škola získá základní přehled o situaci a vztazích mezi spolužáky, a další funkce, díky kterým nebudou školy na řešení šikany samy,“ upřesňuje.

Zakladatelům startupu FaceUp.com Janu Slámovi, Davidu Špunarovi a Pavlu Ihmovi je nyní teprve dvacet let, cit pro podnikání jim však nechybí. „První nápady jsme měli už na základní škole. Vymýšleli jsme aplikace nebo jsme založili studentské vývojářské studio. Vždy jsme našli v okolí podporu. Podnikat lze v každém věku, stačí se nebát,“ myslí si Sláma. V začátcích projektu bylo mladým podnikatelům, které spojuje nejen záliba v moderních technologiích, ale i negativní zážitky z dětství, dokonce pouhých 16 let. Na základní škole se sami stávali svědky šikany a rozhodli se proti ní bojovat. Aby mohli podnikat, nechali se Sláma a Špunar zplnoletnit. S investicí od Jiřího Hlavenky o rok později úspěšně založili startup FaceUp.com.

Asijská mise s podporou CzechInvestu

Vzhledem k tomu, že se šikanou mají problém nejen české děti, má aplikace téměř od samého začátku globální ambice. V roce 2019, tedy dva roky od založení startupu, rostl počet uživatelů v afrických i amerických státech. Aby tento narůst podnikatelé podpořili, potřebovali být potenciálním partnerům a klientům nablízku a představit jim svůj produkt. Pro expanzi se navíc nabízely úplně nové trhy. Firma proto využila programu CzechDemo agentury CzechInvest.

Ještě v červnu téhož roku se vydali do Asie a zúčastnili se konference Innovfest Unbound Singapore 2019. „Konference předčila naše očekávání, setkali jsme se s řadou významných lidí a získali mnoho užitečných kontaktů a zkušeností, které nám pomohou nejen při expanzi na asijský trh,“ říká David Špunar, další ze zakladatelů. „Díky zahraničnímu partnerovi CzechInvestu, singapurskému akcelerátoru Expara, jsme byli na setkání s potenciálními zákazníky důkladně připraveni. Seznámili jsme se předem s místním ekosystémem, naučili jsme se tvořit krátké pitche a prezentovat. To jsme pak zúročili před více než deseti zahraničními investory z celé jihovýchodní Asie,“ dodává.

Zacílení na firmy, noví investoři

Po úspěšném pobytu v Singapuru se startup rozhodl objevit další trhy a v únoru 2020 se představil, opět s podporou programu CzechDemo, na konferenci GESS v Dubaji. I tady se mu podařilo získat velké množství kontaktů, především v oblasti vzdělávání.

V zahraničí získal startup FaceUp.com nejen potřebné kontakty pro expanzi, ale i zpětnou vazbu na svůj produkt. Ta jim přinesla mimo jiné novou poptávku a příležitost, jak svoji aplikaci rozšířit. Zaměstnanci a zaměstnavatelé upozornili na to, že by se jim anonymní komunikační kanál, pomocí kterého by mohli oznámit cokoliv, co je na pracovišti trápí, také hodil. Zakladatelé startupu neotáleli a začali pracovat na nové verzi aplikace, zaměřené tentokrát na firmy. Jejím cílem je pomáhat zaměstnancům a zaměstnavatelům udržovat bezpečné a přátelské klima na pracovišti, stejně jako firemní kulturu a kvalitní vztahy. Uživatelé aplikace mohou upozornit nejen na psychické problémy svých kolegů, jejich deprese, úzkosti a hrozící vyhoření, ale i na nedodržování firemních předpisů a směrnic, diskriminaci nebo fyzickou agresi.

Díky vysoké medializaci už startup získal dva strategické investory, českého podnikatele Jiřího Hlavenku a společnost Scio. Za tři roky fungování otevřel obchodní zastoupení v sedmi destinacích a jeho aplikaci dnes používají i na škole, kterou navštěvoval vizionář a šéf Tesly Elon Musk a na které se on sám se šikanou setkal. V prosinci loňského roku přijal FaceUp.com výzvu CzechInvestu a spolu s dalšími devíti vybranými startupy prezentoval svůj produkt v soutěži CzechInvest Startup Challenge 2019. K tomu získal nominaci do soutěže Creative Business Cup 2020.