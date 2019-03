Praha - Vstup do play off první hokejové ligy zvládli všichni favorité. Sedmačtyřicetiletý útočník Jaromír Jágr přispěl asistencí k vítězství Kladna nad Přerovem 4:2. Dvěma přihrávkami pomohla Rytířům i další hvězda Tomáš Plekanec. Vítěz základní části Jihlava vyhrála nad Litoměřicemi 5:2, Vsetín zdolal Prostějov 3:0 a Motor České Budějovice porazil Havířov 5:2.

Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL Jágr nastoupil k prvnímu plnohodnotnému zápasu play off v českých soutěžích od 1990, kdy získal s Kladnem ještě ve federální lize bronz. V minulém ročníku se mu sice započítalo 10 utkání v prvoligovém play off, ale vždy naskočil jen symbolicky kvůli startům nutným pro účast v baráži o extraligu. Do té se ale po zranění nestihl vrátit.

V souboji s Přerovem se Jágr potkal s útočníkem Markem Sikorou, po jehož zákroku u mantinelu si loni 17. února v duelu s Havířovem zhoršil zranění kolena, které ho limitovalo při posledním angažmá v NHL v Calgary.

Se svými spoluhráči se Jágr radoval poprvé v utkání v 10. minutě, kdy Šimon Jelínek do odkryté branky otevřel skóre. Při vyloučení Martina Novotného nabil Plekanec na modré čáře Brendonu Nashovi a kanadský bek zvýšil na 2:0.

Druhou asistenci si připsal Jágr, který do sezony naskočil až na poslední čtyři duely základní části a zaznamenal v nich čtyři body za gól a tři přihrávky.

V 15. minutě šel Jágr pykat za podrážení a po 50 sekundách využil přesilovou hru Jakub Navrátil. Po 27 vteřinách druhé třetiny po chybě Martina Kehara vyrovnal Tomáš Doležal. Kladno se vrátilo do vedení v 38. minutě v další početní výhodě a po Plekancově ideální přihrávce se podruhé v utkání prosadil osmnáctiletý Jelínek, který se zařadil do přesilovkové formace s hvězdami týmu.

"Já jsem tam přišel jak slepý k houslím a jsem za to strašně rád, ale je to práce. Udělal jsem ale v té přesilovce hrozně moc chyb. I když to není vidět, tak jich bylo hodně a musím to zlepšit," řekl sebekriticky Jelínek, který dal v základní části 14 branek. Deset minut před koncem uklidnil Rytíře při vyloučení Michala Gaga obránce Jiří Říha.

Jihlava s Litoměřicemi sice od páté minuty prohrávala, ale zápas bez velkých potíží zvládla. Na gól Davida Merty odpověděl v oslabení Matěj Pekr a v druhé třetině Dukla třemi brankami rozhodla.

V 25. minutě jí získal vedení obránce Jan Holý a dvakrát se trefil Adam Zeman. V prvním případě to bylo opět v oslabení. V polovině závěrečného dějství ještě vykřesal naději Stadionu Peter Jánský, ale 13 sekund před koncem pečetil výsledek při power play Vlastimil Dostálek.

"Soupeř se nám hru snažil znepříjemňovat v každém střídání od první do poslední minuty. Proti takové urputnosti se hraje špatně. O to více si cením, že kluci zápas zvládli. Bonusem jsou dva góly v oslabení," řekl trenér Jihlavy Petr Vlk.

V dresu Vsetína proti Prostějovu zazářil kanonýr Luboš Rob. Nejlepší střelec základní části v deváté minutě překonal brankáře Jakuba Neužila bekhendem a na konci druhé části se zapsal mezi střelce znovu. Zpoza branky nahrával a prostějovský gólman si puk nešťastně srazil do branky. V závěru dovršil skóre v přesilové hře Kanaďan Mitchell Theoret.

Roli favorita zvládly i České Budějovice. Prohrávaly sice od poloviny úvodní části po gólu Jakuba Kotaly, v 15. minutě však vyrovnal při svém útočném výpadu bek René Vydarený a po 28 vteřinách druhé třetiny při Kotalově trestu otočil stav Martin Novák.

Ve 27. minutě Kotala vyrovnal, ale v polovině utkání vrátil Motoru náskok Václav Karabáček. Na konci domácí dvakrát skórovali při power play do prázdné branky díky Kanaďanovi Davidu Gilbertovi a Zdeňku Doležalovi.

Výsledky prvních zápasů čtvrtfinále první hokejové ligy

Motor České Budějovice - Havířov 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Branky: 14. Vydarený, 21. M. Novák, 30. Karabáček, 59. Gilbert, 60. Z. Doležal - 10. a 27. Kotala. Rozhodčí: Souček, Pilný - Štofa, Kreuzer. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:0. Diváci: 6019. Stav série: 1:0.

Jihlava - Litoměřice 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Branky: 27. a 31. A. Zeman, 15. Pekr, 25. J. Holý, 60. Dostálek - 5. D. Merta, 50. Jánský. Rozhodčí: Dědek, Cabák - Lukš, J. Novák. Vyloučení: 5:4, navíc Dostálek (Jihlava) 10 min. Bez využití. V oslabení: 2:0. Diváci: 2811. Stav série: 1:0.

Vsetín - Prostějov 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky: 9. a 38. Rob, 57. Theoret. Rozhodčí: J. Doležal, M. Sýkora - Tvrdík, Šimán. Vyloučení: 5:11, navíc Račuk, Husa (oba Prostějov) oba 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 4520. Stav série: 1:0.

Kladno - Přerov 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Branky: 10. a 38. Š. Jelínek, 13. Nash, 51. J. Říha - 16. Navrátil, 21. T. Doležal. Rozhodčí: R. Čech, Wagner - Bosák, Maštalíř. Vyloučení: 6:9. Využití: 3:1. Diváci: 4008. Stav série: 1:0.

Další program čtvrtfinále:

Sobota 2. března - 2. zápasy:

16:00 Kladno - Přerov,

17:00 Motor České Budějovice - Havířov,

17:30 Jihlava - Litoměřice, Vsetín - Prostějov.