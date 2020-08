Start nové sezony NBA se nejspíš kvůli návratu fanoušků odloží

New York - Podle komisionáře NBA Adama Silvera je velmi pravděpodobné, že začátek nového ročníku, který je naplánován na 1. prosince, se ještě posune. Důvodem je snaha vedení zámořské basketbalové soutěže dostat na tribuny alespoň nějaké fanoušky.

Ročník 2020/2021 měl původně odstartovat v říjnu, ale začátek byl posunut poté, co pandemie koronaviru narušila tuto sezonu. NBA byla tři měsíce pozastavena a následně se rozběhla za účasti 22 z 30 týmů v uzavřeném komplexu v Orlandu.

"Bavíme se o 1. prosinci, ale to je podle mě trochu brzy. Náš hlavní cíl je dostat do arén zpět fanoušky," citovala Silvera agentura Reuters. "Myslím, že po dohodě s hráčskou asociací bychom start mohli odložit, pokud by to zvýšilo šanci na návrat diváků na tribuny. To by měl být náš cíl," uvedl osmapadesátiletý funkcionář.

Odložen nejspíš bude i začátek trhu s volnými hráči, jehož otevření je naplánováno na 18. října. Kluby podle spekulací žádají i odložení draftu, který by se měl uskutečnit o dva dny dříve. Důvodem je nejistota kolem dopadů pandemie na výši platového stropu pro ročník 2020/2021.