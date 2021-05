Start na hokejovém MS předběžně potvrdilo osm hráčů z NHL

Praha - Hokejovou reprezentaci by na mistrovství světa mohlo posílit nejméně osm hráčů z NHL. Start předběžně přislíbili obránci Filip Hronek z Detroitu, Radim Šimek ze San Jose a Libor Hájek z New York Rangers a útočníci Dominik Kubalík a David Kämpf z Chicaga, Jakub Vrána s Filipem Zadinou z Detroitu a Filip Chytil z New York Rangers.

Vedle útočníka Jakuba Voráčka z Philadelphie, jenž se již dříve z rodinných důvodů omluvil, mužstvo neposílí ani další forvardi Pavel Zacha z New Jersey, Tomáš Hertl ze San Jose nebo brankář Lukáš Dostál z Anaheimu. Zacha a Hertl se omluvili ze zdravotních důvodů, Dostála neuvolnil klub.

"Ve hře je stále (brankář) Pepa Kořenář," řekl generální manažer reprezentace Petr Nedvěd na dnešní on-line tiskové konferenci. S ohledem na skutečnost, že například Detroitu skončí klubová sezona již tento týden, není vyloučeno, že někteří hráči se představí již příští týden na Českých hrách v Praze. "Reálné to asi je, ale teď nemá cenu předbíhat. Bude to pro nás těžké, ale budeme se snažit, aby všichni hráči z NHL dorazili co nejdříve. Teď asi nemá cenu řešit, zda budou hrát, ale doufejme, že jeden nebo dva zápasy odehrají, ale teď nebudeme spekulovat," uvedl Nedvěd.

Posily z NHL se mohou teoreticky k týmu připojit až přímo v Rize. "Stejně jako ostatní ale musí absolvovat izolaci, která čítá šest dní. Tři dny individuální a tři dny týmovou. Až sedmý den tak mohou hrát utkání," řekl manažer reprezentace Jan Černý. Povinnou karanténu musí v Lotyšsku absolvovat všichni hokejisté, i proto reprezentace do dějiště turnaje odcestuje již v sobotu 15. května. Šampionát začne v pátek 21. května.

S ohledem na termín MS, program NHL a bezpečnostní pravidla v Lotyšsku je jisté, že reprezentaci již neposílí žádný hráč z celků, které vypadnou v 1. kole Stanleyova poháru.