Starou konstrukci železničního mostu v Čelákovicích odvezl unikátní ponton

Čelákovice (u Prahy ) - V Čelákovicích u Prahy dnes začali odstraňovat poslední část starého železničního mostu. Z prostoru nad řekou ji na břeh odveze unikátní ponton, jediný svého druhu na světe. Přípravné práce začaly zhruba před týdnem, na ponton byla konstrukce naložena dnes dopoledne. Na břehu se mostní oblouk ocitne k večeru, řekl dnes ČTK jednatel společnosti Česká lodní doprava Vladimír Toman.

Most je více než 120 let starý, nahradil ho nový most, který v místě již stojí. "Ponton se umí ponořit pod vodu zatopením, nabere konstrukci tím, že se voda vyčerpá, pomocí lan a lanového posunu se přesune na břeh, kde ho uloží na podpěry," řekl Toman. Na břehu se následně most během několika dní rozřeže.

Automatický pontonový systém je patentem České lodní dopravy, na světě je unikátní. Skládá se z řady komor s čerpadly, jejich zaplnění ovládá speciální software. Ponton se na místo určení dopravuje kamionem, je snadno rozložitelný a může se postavit do libovolné podoby, aby odpovídal potřebě. Každá část pontonu unese 34 tun, na dnešní akci, kdy se přesouvá zhruba 230 tun těžká mostní konstrukce, je použito osm částí.

Vývoj pontonu dokončila společnost loni, dosud byl systém použit na čtyřech akcích, mimo jiné se objevil také v Čelákovicích, kde v lednu odstraňovali první část mostu. "Máme už řadu objednávek na příští rok," řekl Toman a dodal, že se ponton bude využívat také v zahraničí.

Ponton je možné využívat k velké řadě úkonů. Kromě přesunu břemen umí například také vyzvednout z řeky potopenou loď, lze ho využít jako heliport nebo plochu pro bagr, který následně bagruje dno.

Na novém železničním mostě v Čelákovicích začal zkušební provoz v září, vlaky jezdí po jedné ze dvou kolejí. Plný provoz začne 15. prosince. Stavba mostu, který je na opravované trati mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi, trvala 19 měsíců.

Původní most nebyl v dobrém stavu a také jeho šířka už nevyhovovala aktuálním potřebám železniční dopravy. Nová nosná konstrukce je dlouhá 160 metrů a váží 1277 tun. Po trati mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi budou po modernizaci vlaky jezdit rychlostí až 140 kilometrů v hodině, vzroste též kapacita dráhy. Úpravy začaly předloni, první část prací se týkala úseku z Lysé nad Labem do nově vybudované odbočky Káraný. Ta díky vložení čtyř nových výhybek umožňuje vlakům přejíždět z jedné koleje na druhou. Opravené jsou i kolejiště, mosty a propustky. Kompletně hotovo by mělo být příští rok v lednu. Celkově bude modernizace stát přes 1,82 miliardy korun bez DPH, část nákladů pokryje evropská dotace.