Praha - Největší důvěře veřejnosti se z ústavních institucí těší obecní zastupitelstva a starostové. Věří jim téměř dvě třetiny lidí. Prezidentovi republiky důvěřuje polovina občanů. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků březnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Oproti únoru se důvěryhodnost institucí změnila jen minimálně, pouze u krajských zastupitelstev ukázal průzkum mírný pokles nedůvěry.

Důvěru v obecní zastupitelstva a starosty vyjádřilo v březnovém průzkumu shodně 64 procent dotázaných. Opačný postoj zaujalo 29 procent respondentů.

Hlava státu se těší důvěře 50 procent občanů, zatímco negativní hodnocení si prezident vysloužil od 47 procent dotázaných. Oba údaje se shodují s výsledky únorového průzkumu. Vládě důvěřují více než dvě pětiny lidí, zatímco 54 procent respondentů kabinetu nedůvěřovalo.

Poslanecká sněmovna se v březnu těšila důvěře třetiny občanů, zatímco 62 procent jí nedůvěřovalo. Senátu věřila také zhruba třetina lidí a nedůvěřovalo 59 procent.

Na krajské úrovni, v případě Prahy magistrátní úrovni, převažovala důvěra nad nedůvěrou. Krajským zastupitelstvům vyjádřilo důvěru 47 procent dotázaných, nedůvěřoval jim přibližně každý třetí účastník průzkumu. V případě hejtmanů a pražského primátora dosahuje důvěra veřejnosti 45 procent, zatímco podíl nedůvěřujících byl 36procentní.

V porovnání s šetřením z letošního února mírně poklesla nedůvěra v krajská zastupitelstva, a to o čtyři procentní body. "Ostatní změny nepřekročily rámec možné výběrové chyby," uvádí CVVM.

V meziročním srovnání si polepšila především vláda, u které stoupla míra důvěry ze 35 na 42 procent. O šest procentních bodů si polepšila dolní komora parlamentu.

Kromě důvěry v ústavní instituce zjišťovalo CVVM také spokojenost občanů se současnou politickou situací v zemi. Pozitivně ji letos v březnu hodnotilo 22 procent lidí. Naopak nespokojenost pociťovalo 38 procent respondentů. Zbytek dokázaných buď nedokázal odpovědět (tři procenta), nebo není s politickou situací ani spokojeno, ani nespokojeno (37 pct).

Ani v tomto případě se výsledek oproti únoru významně nezměnil. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je ale zřetelně příznivější, když podíl negativního hodnocení klesl o 11 procentních bodů.

Průzkum CVVM se konal v období od 2. do 13. března. Zapojilo se do něj 1096 obyvatel ve věku od 15 let.

Důvěra v ústavní instituce (v procentech):

3/18 4/18 5/18 6/18 9/18 10/18 11/18 12/18 1/19 2/19 3/19 Prezident 50 49 51 51 51 47 50 55 53 50 50 Vláda 35 31 33 34 39 41 43 42 44 44 42 Sněmovna 27 26 28 28 29 31 33 32 34 32 33 Senát 32 31 29 31 32 32 32 34 38 35 34 Krajské zastupitelstvo 45 43 45 45 42 46 45 47 48 45 47 Obecní zastupitelstvo 62 62 63 61 61 58 63 67 66 63 64 Starostové 63 62 63 62 63 57 63 66 65 63 64 Hejtmani 41 40 41 44 40 42 43 46 46 44 45

Zdroj: CVVM