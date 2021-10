Starostové z českého a polského pohraničí vyzvali k obnovení jednání o Turówu

Liberec - K návratu k jednacímu stolu vyzvali dnes ministry a premiéry Česka a Polska liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) a starostové obcí z obou stran česko-polské hranice v souvislosti s ukončením jednání o smlouvě, která má řešit fungování polského dolu Turów a jeho dopady na české obce. Jednání v noci na pátek 1. října přerušil podle českých představitelů odlišný názor obou stran na dobu trvání dohody. ČTK o výzvě informoval mluvčí krajského úřadu Filip Trdla.

"Je to pro nás, kteří žijeme na společné hranici, veliké zklamání. Naše země spolu sousedí a musí být schopny se spolu domluvit," řekl Půta ve vystoupení zveřejněném na twitteru. K jeho výzvě se připojili nejen starostové na české straně hranice, ale i jejich partneři v Polsku. "Je snadné budovat zdi, rozhodně náročnější je budovat most a mostem je společná dohoda," doplnil přednosta okresu Zhořelec Artur Bielinski a stejně jako liberecký hejtman vyzval k obnovení jednání.

Jen dohoda může podle senátora a starosty Chrastavy Michaela Canova (Starostové pro Liberecký kraj) ochránit oprávněné zájmy obyvatel Libereckého kraje. Dolnoslezský maršálek Cezary Przybylski doplnil, že česko-polské vztahy byly vždy založeny na vzájemném dialogu, úctě a pochopení vzájemného přístupu. "K dohodě ve věci Turów bychom měli jít cestou dialogu a zohledňovat při tom především dobro obyvatel. Věřím, že taková dohoda je dosažitelná," dodal maršálek.

Polské úřady nevidí smysl pokračovat v jednáních s českou stranou o sporu kolem provozu uhelného dolu Turów. V polské televizi to v pondělí řekl náměstek ministra zahraničí Marcin Przydacz. Obvinil českou stranu, že z vnitropolitických důvodů nemá zájem dohodu dotáhnout do konce. "Je to škoda, protože obyvatelé Libereckého kraje by mohli dostat 50 milionů eur (asi 1,3 miliardy Kč) na rozvoj svého území. Bohužel kvůli takovým a ne jiným rozhodnutím české vlády tyto peníze v této fázi nebudou k dispozici," řekl představitel polské diplomacie.

Podle Půty jednání ztroskotala na jednom sporném bodě - na délce trvání bilaterální smlouvy, po kterou ji nebude možné ani jednou stranou vypovědět. "Logický požadavek České republiky je, aby smlouva po celou dobu těžby zajistila dodržení všech technických podmínek, které jsou v ní obsaženy," řekl liberecký hejtman .Věří, že jednání expertních skupin, ministrů životního prostředí a obou premiérů bude obnoveno v co nejkratší době. "Pouze oboustranně naplňovaná dohoda, která bude přijatelná pro Česko i Polsko, dokáže situaci dlouhodobě vyřešit," dodal.

Turówský důl u česko-polské hranice podle Česka mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích. Polská strana navzdory květnovému předběžnému rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie odmítá přerušit těžbu, protože by to podle ní negativně dopadlo na energetickou bezpečnost země. Představitelé Polska v minulých dnech uváděli, že navrhují třeba finanční podporu obyvatelům českých obcí. Praha chce mimo jiné vyjednat záruku, že nebudou překračovány limity dopadu na životní prostředí a bude dostávat informace o stavu podzemních vod.