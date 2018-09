Paříž - Starostové Paříže a Bruselu by chtěli zavést celoevropský den bez aut. Šéfka francouzské metropole Anne Hidalgová a její belgický kolega Philippe Close by si přáli, aby Evropané nechali auto doma jednou do roka, stejně jako se například jednou ročně otevírají během Dnů evropského dědictví lidem jindy nepřístupné památky. Paříž a Brusel svůj den bez aut slaví právě dnes.

"Navrhujeme evropský den bez auta," napsali ve společném blogu hlavy pařížské a bruselské radnice. "Každý ví o katastrofálních účincích znečišťujících emisí ze silniční dopravy na zdraví a klima," zdůvodnili svou snahu politici.

V Bruselu je den bez auta již tradicí. Hidalgové se nápad zalíbil a rozhodla se vyzvat Pařížany, aby dnes do města vyrazili také na kole či pěšky. Francouzská metropole se dlouhodobě potýká se špatným ovzduším a socialistka Hidalgová z boje proti jeho znečišťování udělala jednu ze svých priorit. Lepšího ovzduší chce docílit mimo jiné různými omezeními pro osobní automobilovou dopravu.